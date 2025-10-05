Полковник США припустив, які наслідки чекають на Путіна, якщо він відмовиться від переговорів
- Полковник США у відставці Джон Світ вважає, що Путін уникає переговорів, тому що має певні плани щодо НАТО, але він досягнув протилежного.
- НАТО зміцнює свої позиції, а дії Путіна призводять до непередбачуваних наслідків, зокрема, приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу.
Переговори між Україною та Росією останнім часом встали на паузу. Кремль свідомо дотримується уникнення перемовин, адже має певний план.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник США у відставці Джон Світ, припустивши, якою логікою керується Володимир Путін, коли не погоджується сісти за стіл переговорів. Очільник Кремля прагне у такий спосіб вплинути на НАТО.
Чому сподівання Путіна щодо НАТО не виправдалися?
"Росія уникає переговорів, тому що її мета – капітуляція України. Путін чітко це дав зрозуміти – він не збирається вести перемовини та зупиняти війну", – підкреслив полковник США у відставці.
Очільник Кремля звертається до союзників Північної Кореї, Китаю, Ірану за підтримкою, озброєнням і солдатами для бойових дій. Він вірить, за словами Світа, що зможе перемогти у війні на виснаження. Він вважає, що зможе переграти НАТО щодо волі до перемоги. Вочевидь він намагається змусити Альянс замкнутися на собі. Звідси і порушення повітряного простору НАТО.
Однак це дає протилежний результат. НАТО згуртувався та зміцнив свої позиції. Створена східноцентральна система повітряного патрулювання. Зараз в Балтійському морі діють патрулі НАТО, які перехоплюють російські судна, що раніше загрожували пошкодженням кабелів під водою,
– наголосив він.
Також Швеція та Фінляндія приєдналися до Альянсу. Тому дії Путіна викликають непередбачувальні наслідки.
Водночас Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війна в Україні завершиться переговорами.
Це можливо, але не у найближчі 6 чи 12 місяців, оскільки Путін вважає, що у нього є зовнішня фінансова підтримка. Він впевнений, що отримає необхідне озброєння із зовнішніх джерел, а також, що зможе мобілізувати населення. Путін переконаний, що зможе перечекати волю НАТО і залякати його іншими способами,
– зазначив Джон Світ.
Проте, на його думку, сьогоднішні дії Кремля, наприклад, його спроби вплинути на вибори у Молдові, провалилися. Так сам як спроби Путіна залякати НАТО через повітряні вторгнення, які були відбиті та призвели до ще більшого згуртування Північноатлантичного Альянсу.
Тому врешті решт, додав полковник США у відставці, Путін або сяде за стіл перемовин, або буде відсторонений від влади.
Що відбувається з переговорним процесом з врегулювання війни в Україні?
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс 28 вересня, що впродовж кількох тижнів Росія уникає двосторонніх переговорів з Україною та тристоронньої за, зокрема, участі Дональда Трампа. Він наголосив, що росіяни вбивають та втрачають велику кількість людей, однак не мають переконливих результатів.
- Нагадаємо, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня неодноразово порушувалось питання зустрічі Володимира Зеленського з очільником Кремля. Президент України зі свого боку заявив, що готовий провести переговори з Путіним без будь-яких попередніх умов.
- Водночас на думку Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, російсько-українська війна зрештою має закінчитися переговорами. Рютте зазначив, що Путін прагне повної перемоги над Україною у війни, однак він також усвідомлює, як підкреслив Генсек НАТО, що це неможливо.