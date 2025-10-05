Переговори між Україною та Росією останнім часом встали на паузу. Кремль свідомо дотримується уникнення перемовин, адже має певний план.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник США у відставці Джон Світ, припустивши, якою логікою керується Володимир Путін, коли не погоджується сісти за стіл переговорів. Очільник Кремля прагне у такий спосіб вплинути на НАТО.

Чому сподівання Путіна щодо НАТО не виправдалися?

"Росія уникає переговорів, тому що її мета – капітуляція України. Путін чітко це дав зрозуміти – він не збирається вести перемовини та зупиняти війну", – підкреслив полковник США у відставці.

Очільник Кремля звертається до союзників Північної Кореї, Китаю, Ірану за підтримкою, озброєнням і солдатами для бойових дій. Він вірить, за словами Світа, що зможе перемогти у війні на виснаження. Він вважає, що зможе переграти НАТО щодо волі до перемоги. Вочевидь він намагається змусити Альянс замкнутися на собі. Звідси і порушення повітряного простору НАТО.

Однак це дає протилежний результат. НАТО згуртувався та зміцнив свої позиції. Створена східноцентральна система повітряного патрулювання. Зараз в Балтійському морі діють патрулі НАТО, які перехоплюють російські судна, що раніше загрожували пошкодженням кабелів під водою,

– наголосив він.

Також Швеція та Фінляндія приєдналися до Альянсу. Тому дії Путіна викликають непередбачувальні наслідки.

Водночас Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війна в Україні завершиться переговорами.

Це можливо, але не у найближчі 6 чи 12 місяців, оскільки Путін вважає, що у нього є зовнішня фінансова підтримка. Він впевнений, що отримає необхідне озброєння із зовнішніх джерел, а також, що зможе мобілізувати населення. Путін переконаний, що зможе перечекати волю НАТО і залякати його іншими способами,

– зазначив Джон Світ.

Проте, на його думку, сьогоднішні дії Кремля, наприклад, його спроби вплинути на вибори у Молдові, провалилися. Так сам як спроби Путіна залякати НАТО через повітряні вторгнення, які були відбиті та призвели до ще більшого згуртування Північноатлантичного Альянсу.

Тому врешті решт, додав полковник США у відставці, Путін або сяде за стіл перемовин, або буде відсторонений від влади.

Що відбувається з переговорним процесом з врегулювання війни в Україні?