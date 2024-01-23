Допоможе в питанні Сувальського коридору: як Путін планує використати Лукашенка

Стосунки двох диктаторів Владіміра Путіна та Олександра Лукашенка завжди були виключно прагматичними. Самопроголошений президент Білорусі хоче грошей, а Путін – військового сприяння від Мінська.

Це стосується зокрема розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, а також допомога, якщо така знадобиться, у захопленні Сувальського перешийку. Детальніше про ігри Путіна та Лукашенка 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Лукашенко намагається обхитрувати Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що невдовзі у нього відбудеться зустріч із Владіміром Путіним. Вони мають провести переговори у форматі "віч-на-віч".

До слова, чимало людей подейкували про хворобу так званого президента Білорусі. Нагадаємо, що особливо цю тему обговорювали під час "параду побєди" у Москві 2023 жовтня. Тоді всі помітили, що Лукашенкові стало погано і він не залишився на сніданок з лідерами інших країн, а терміново повернувся назад до Мінська.

Лукашенкові вірити не треба, він великий хитрун. У травні це була просто комедія, він просто не хотів летіти на 9 травня. Тому Лукашенко сказав, що лежить хворий, не може стояти. Путін відповів, що тоді не дасть грошей. Лукашенко прилетів, але не міг "стрибати козликом", бо ж розповідав, що дуже хворий,

– зазначив Сергій Жирнов.

Зараз же Лукашенко дещо випав із загального інформаційного простору. Однак його діяльність не зменшується, а судячи з офіційного телеграм-каналу, який веде пресслужба самопроголошеного президента, Лукашенко й узагалі є "найважливішою людиною".

"Зараз просто готується засідання Вищої держради Союзної держави, і перед ним буде зустріч Путіна та Лукашенка. Звично Лукашенко якраз з'являється в публічному просторі, коли йому треба натиснути на Путіна і отримати чергове вливання грошей", – зауважив ексрозвідник.

Що таке союзна держава

Це наддержавна організація, яку Росія та Білорусь створили 8 грудня 1999 року. Вона передбачала поетапну організацію єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного простору. Іншими словами – поступове поглинання Білорусі Росією.

Натомість Владімір Путін не особливо розраховує "союзну державу" та на збройні сили Білорусі. Вони, зрештою, не такі численні. Крім того, бойового досвіду у них немає.

"Путін розраховує на Лукашенко як на дезорганізований фактор, зокрема, потенційно у питанні Сувальського коридору. Туди перемістили ядерну зброю. Це просто геополітичні ігри з Лукашенком", – наголосив Жирнов.

Зауважимо, що Білорусь внесли нові зміни до своєї Воєнної доктрини. Вона, між іншого, передбачає розглядання нападу на Росію, як напад на саму Білорусь.

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