Допоможе в питанні Сувальського коридору: як Путін планує використати Лукашенка
Стосунки двох диктаторів Владіміра Путіна та Олександра Лукашенка завжди були виключно прагматичними. Самопроголошений президент Білорусі хоче грошей, а Путін – військового сприяння від Мінська.
Це стосується зокрема розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, а також допомога, якщо така знадобиться, у захопленні Сувальського перешийку. Детальніше про ігри Путіна та Лукашенка 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Лукашенко намагається обхитрувати Путіна
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що невдовзі у нього відбудеться зустріч із Владіміром Путіним. Вони мають провести переговори у форматі "віч-на-віч".
До слова, чимало людей подейкували про хворобу так званого президента Білорусі. Нагадаємо, що особливо цю тему обговорювали під час "параду побєди" у Москві 2023 жовтня. Тоді всі помітили, що Лукашенкові стало погано і він не залишився на сніданок з лідерами інших країн, а терміново повернувся назад до Мінська.
Лукашенкові вірити не треба, він великий хитрун. У травні це була просто комедія, він просто не хотів летіти на 9 травня. Тому Лукашенко сказав, що лежить хворий, не може стояти. Путін відповів, що тоді не дасть грошей. Лукашенко прилетів, але не міг "стрибати козликом", бо ж розповідав, що дуже хворий,
– зазначив Сергій Жирнов.
Зараз же Лукашенко дещо випав із загального інформаційного простору. Однак його діяльність не зменшується, а судячи з офіційного телеграм-каналу, який веде пресслужба самопроголошеного президента, Лукашенко й узагалі є "найважливішою людиною".
"Зараз просто готується засідання Вищої держради Союзної держави, і перед ним буде зустріч Путіна та Лукашенка. Звично Лукашенко якраз з'являється в публічному просторі, коли йому треба натиснути на Путіна і отримати чергове вливання грошей", – зауважив ексрозвідник.
Що таке союзна держава
Це наддержавна організація, яку Росія та Білорусь створили 8 грудня 1999 року. Вона передбачала поетапну організацію єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного простору. Іншими словами – поступове поглинання Білорусі Росією.
Натомість Владімір Путін не особливо розраховує "союзну державу" та на збройні сили Білорусі. Вони, зрештою, не такі численні. Крім того, бойового досвіду у них немає.
"Путін розраховує на Лукашенко як на дезорганізований фактор, зокрема, потенційно у питанні Сувальського коридору. Туди перемістили ядерну зброю. Це просто геополітичні ігри з Лукашенком", – наголосив Жирнов.
Зауважимо, що Білорусь внесли нові зміни до своєї Воєнної доктрини. Вона, між іншого, передбачає розглядання нападу на Росію, як напад на саму Білорусь.
Останні новини з Білорусі: важливе
- Продовжуючи тему змін до Воєнної доктрини, розповімо про кілька інших нововведень. Про цікавий пункт розповів міністр оборони Білорусі Борис Хренін. За його словами, Білорусь не ставиться до всіх країн, незалежно від дій їхніх урядів, як до ворогів. Ба більше, Мінськ навіть готовий співпрацювати з країнами НАТО, однак за умови. що вони припинять "агресивну риторику і дії" щодо Білорусі. Крім того, основним завданням для Білорусі є "збереження миру та незалежності".
- До слова, Хренін також розповів, що розміщення ядерної зброї у Білорусі – це вимушений крок, який працює як фактор стримування. Застосування ядерки, наголосив міністр оборони, не є предметом Воєнної доктрини. А ще напередодні Олександр Лукашенко хвалився, що Путін, мовляв, подарував їм ядерні ракети для "Іскандерів". При цьому Лукашенко натякнув, що ці ракети можуть застосувати проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі.
- Крім того, у Білорусі продовжуються військові навчання. Білоруський опозиціонер Сергій Бульба повідомив про сім створених загонів, які складаються з колишніх спецпризначенців внутрішніх військ та вагнерівців. За словами Бульби, їх готують як справжніх штурмовиків, яких потім може використати Владімір Путін.