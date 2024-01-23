Поможет в вопросе Сувальского коридора: как Путин планирует использовать Лукашенко

Отношения двух диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко всегда были исключительно прагматичными. Самопровозглашенный президент Беларуси хочет денег, а Путин – военного содействия от Минска.

Это касается в частности размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а также помощь, если таковая потребуется, захвате Сувалкского перешейка. Подробнее об играх Путина и Лукашенко 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Лукашенко пытается обхитрить Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что вскоре у него состоится встреча с Владимиром Путиным. Они должны провести переговоры в формате "с глазу на глаз".

К слову, многие люди говорили о болезни так называемого президента Беларуси. Напомним, что особенно эту тему обсуждали во время "парада победы" в Москве 2023 октября. Тогда все заметили, что Лукашенко стало плохо, и он не остался на завтрак с лидерами других стран, а срочно вернулся в Минск.

Лукашенко верить не надо, он большой хитрец. В мае это была просто комедия, он просто не хотел лететь на 9 мая. Потому Лукашенко сказал, что лежит больной, не может стоять. Путин ответил, что тогда не даст денег. Лукашенко прилетел, но не мог "прыгать козликом", потому что рассказывал, что очень болен,

– отметил Сергей Жирнов.

Сейчас Лукашенко несколько выпал из общего информационного пространства. Однако его деятельность не уменьшается, а судя по официальному телеграм-каналу, который ведет пресс-служба самопровозглашенного президента, Лукашенко и вовсе является "важнейшим человеком".

"Сейчас просто готовится заседание Высшего госсовета Союзного государства, и перед ним будет встреча Путина и Лукашенко. Обычно Лукашенко как раз появляется в публичном пространстве, когда ему нужно нажать на Путина и получить очередное вливание денег", – заметил экс-разведчик.

Что такое союзное государство

Это сверхгосударственная организация, созданная Россией и Беларусью 8 декабря 1999 года. Она предусматривала поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Другими словами – постепенное поглощение Беларуси Россией.

В то же время Владимир Путин не особо рассчитывает "союзное государство" и на вооруженные силы Беларуси. Они, в конце концов, не столь многочисленны. Кроме того, боевого опыта у них нет.

"Путин рассчитывает на Лукашенко как на дезорганизованный фактор, в частности потенциально в вопросе Сувалкского коридора. Туда переместили ядерное оружие. Это просто геополитические игры с Лукашенко", – подчеркнул Жирнов.

Заметим, что Беларусь внесла новые изменения в свою Военную доктрину. Она, между прочим, предполагает рассмотрение нападения на Россию как нападение на саму Беларусь.

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