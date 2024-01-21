Довкола Путіна багато "чорних лебедів": що насправді може повалити його режим

У Росії ситуація з кожним днем стає все більш напруженою. Мітинги в Башкортостані, проблеми з комунальними послугами, невдоволення ростом цін. Для влади Владіміра Путіна все більше й більше загроз.

Якщо ситуація вийде з-під контролю, російський диктатор може попрощатися із владою. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що де не глянь – для Путіна є величезна небезпека.

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Утиски національних республік та їхні наслідки

У січні 2024 року у Башкортостані пройшли масові мітинги на підтримку місцевого активіста Фаїля Алсинова, який закликав припинити утиски башкирів. Його промову розцінили як "розпалювання ворожнечі", тому засудили його до ув'язнення.

Місцеві обурились і вийшли на вулиці, що стало неочікуваністю для усіх.

"Чорний лебідь" може прилетіти в будь-який момент. Башкирія була неочікуваною історією, бо ніхто не готувався до того, що під час війни десь в глибинному регіоні раптом пройде такий масовий мітинг,

– зауважив Сергій Жирнов.

І хоч речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що, мовляв, не було жодного масового мітингу. Хоч у той самий час російська прокуратура порушила кримінальну справу про масові заворушення.

"Це серйозна річ. Навіть за всі 70 років існування Радянського Союзу завжди були національно-визвольні рухи у всіх національних республіках. Це все просто замовчували. На папірцях казали, що всі вони є вільними, але на практиці – все було інакше", – зауважив Жирнов.

Тож загалом такі протести не є дивиною. Особливо нестабільною ситуацією завжди вирізнялися Дагестан, Чечня, Татарстан тощо.

Однак неочікуваною стала масовість такого мітингу в невеликому районному центрі. Важливим також є й те, що це не "антивоєнні мітинги лібералів". Більшість із людей, які вийшли на вулицю, завжди голосували за Владіміра Путіна.

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Російська влада, як і раніше радянська, робить усе, аби ускладнити життя національним республікам. Зокрема, ще у 2017 році національні мови зробили факультативними, а не обов'язковими, як російську. Тож їх подекуди перестають вивчати.

Вже не вперше саме різні суб'єкти Росії зазнають утисків, про що, до речі, заявляв башкирський співак Алтинай Валітов. За його словами, башкирів завжди утискали за національною ознакою, навіть могли звільнити з роботи.

Влада боїться протестів через війну

Однак загроза для путінського режиму – це не лише республіки, які зазнають утисків. Неприємності можуть прийти з самого центру Росії.

"Чорний лебідь" може прилетіти і з Москви. Зараз знову жінки мобілізованих виходять, а їх особливо не можуть чіпати, бо бояться,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Власне, у Башкирії на тлі мітингів, одна жінка записала відеозвернення до військових башкирців із закликом брати зброю та повертатися додому. Адже війна в Україні – не їхня, і боротись їм там немає за що. Якщо це переросте в тенденцію, хаосу в Росії не уникнути.

Проблеми у Росії – всюди

Варто зазначити, що насправді ситуація в Росії зараз також не є контрольованою. На це впливають внутрішні проблеми, такі як значний ріст цін, зокрема на яйця та курятину, а також колапс ЖКГ.

Люди замерзають, у них вся комуналка руйнується. У Новосибірську вже третій прорив труб і там ввели надзвичайний стан. Не знають, що з цим робити. Ці "чорні лебеді" літають зграями, просто вони поки маленькі,

– додав Жирнов.

Крім того, "чорний лебідь" може прилетіти до Путіна із самого Кремля, де, як завжди, відбувається боротьба за владу.

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