Вокруг Путина много "черных лебедей": что на самом деле может свергнуть его режим
В России ситуация с каждым днем становится все более напряженной. Митинги в Башкортостане, проблемы с коммунальными услугами, недовольство ростом цен. Для власти Владимира Путина все больше и больше угроз.
Если ситуация выйдет из-под контроля, российский диктатор может попрощаться с властью. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что где ни посмотри – для Путина есть огромная опасность.
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Ущемления национальных республик и их последствия
В январе 2024 года в Башкортостане прошли массовые митинги в поддержку местного активиста Фаиля Алсинова, призвавшего прекратить притеснения башкиров. Его речь расценили как "разжигание розни", поэтому приговорили его к заключению.
Местные возмутились и вышли на улицы, что стало неожиданностью для всех.
"Черный лебедь" может прилететь в любой момент. Башкирия была неожиданной историей, потому что никто не готовился к тому, что во время войны где-то в глубинном регионе вдруг пройдет такой массовый митинг,
– заметил Сергей Жирнов.
И хотя спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что, мол, не было ни одного массового митинга. Хотя в то же время российская прокуратура возбудила уголовное дело о массовых беспорядках.
"Это серьезная вещь. Даже за все 70 лет существования Советского Союза всегда были национально-освободительные движения во всех национальных республиках. Это все просто умалчивали. На бумажках говорили, что все они свободны, но на практике – все было иначе", – заметил. Жирнов.
Так что в целом такие протесты не являются диковинкой. Особенно нестабильной ситуацией всегда отличались Дагестан, Чечня, Татарстан и т.д.
Однако неожиданной стала массовость такого митинга в небольшом районном центре. Важно также и то, что это не "антивоенные митинги либералов". Большинство людей, вышедших на улицу, всегда голосовали за Владимира Путина.
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Российская власть по-прежнему советская делает все, чтобы усложнить жизнь национальным республикам. В частности, еще в 2017 году национальные языки сделали факультативными, а не обязательными, как русский. Поэтому их иногда перестают изучать.
Уже не впервые самые разные субъекты России подвергаются притеснениям, о чем, кстати, заявлял башкирский певец Алтынай Валит. По его словам, башкиров всегда притесняли по национальному признаку, даже могли уволить с работы.
Власть боится протестов из-за войны
Однако угроза для путинского режима – это не только республики, подвергающиеся притеснениям. Неприятности могут прийти из центра России.
"Черный лебедь" может прилететь и из Москвы. Сейчас снова женщины мобилизованных выходят, а их особо не могут трогать, потому что боятся,
– отметил экс-сотрудник КГБ.
Собственно, в Башкирии на фоне митингов одна женщина записала видео-обращение к военным башкирцам с призывом брать оружие и возвращаться домой. Ведь война в Украине – не их, и бороться им там не за что. Если это перерастет в тенденцию, хаоса в России не избежать.
Проблемы в России – повсюду
Стоит отметить, что на самом деле ситуация в России сейчас также не контролируема. Это влияет на внутренние проблемы, такие как значительный рост цен, в частности на яйца и курятину, а также коллапс ЖКХ.
Люди замерзают, у них вся коммуналка разрушается. В Новосибирске уже третий прорыв труб и там ввели чрезвычайное положение. Не знают, что с этим делать. Эти "черные лебеди" летают стаями, просто они пока маленькие,
– добавил Жирнов.
Кроме того, "черный лебедь" может прилететь к Путину из Кремля, где, как всегда, происходит борьба за власть.
Что происходит в России: последние новости
- Недовольство женщин мобилизованных в России растет. Так, дружины российских военных приехали в общественную приемную Владимира Путина. Они интересовались, когда их мужчин демобилизуют. Женщинам начали рассказывать о том, что их мужчины действительно добровольцы, поэтому и претензий относительно их демобилизации нет.
- На днях в России снова активизировался Российский добровольческий корпус. В Суземском районе Брянской области РДК провел засаду на автомашину "Урал" МО. В результате работы ДРГ среди россиян есть погибшие и раненые.
- Вдобавок ко всему, в Россию стабильно наведываются "неизвестные добрые беспилотники". Так, в ночь на 21 января в Ленинградской области в Усть-Луге горел нефтяной терминал. Как выяснилось, по нему прицельно отработали дроны СБУ. Кроме того, в эту же ночь атаковали военный завод "Щегловский вал", занимающийся производством ЗРК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". А в Смоленской области дроны ударили по авиаремонтному заводу.