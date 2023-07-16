Ціль одна, – Латушко розкрив деталі перебування ПВК "Вагнера" в Білорусі

Білоруський Гаюн та українська Держприкордонслужба фіксують переміщення вагнерівців до Білорусі. Мовиться про приблизно 200 новоприбулих бойовиків. Загрози для України вони поки що не несуть. Зараз у них є одне завдання.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. За його словами, ПВК "Вагнера" повністю не може законно перебувати на території Білорусі. Однак Лукашенко міг би внести зміни до законодавства, аби це легалізувати.

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Яке завдання у вагнерівців

Напередодні у Міністерстві оборони Білорусі заявляли, що найманці з групи "Вагнера" потрібні для інструктажу територіальної оборони. Хоч найімовірніше, насправді до цього будуть залучені і ССО, і регулярні підрозділи ЗС Білорусі.

Сьогодні єдине, що може зробити Лукашенко, з урахуванням публічних заяв, що вагнерівці можуть перебувати в Білорусі, на що йому вистачить ресурсів і грошей, – це інструктори. Тому що для того, щоб там перебувало угруповання повністю, потрібно мати фінанси,

– зауважив Павло Латушко.

Є й інший важливий нюанс, окрім наявності грошей. Аби ПВК "Вагнера" законно перебувало в Білорусі, потрібно змінити законодавство. Тому що іноземні громадяни з приватних військових компаній не можуть перебувати на території Білорусі.

"На сьогодні нам невідомо, щоб Лукашенко підписав якийсь указ чи, як він любить, декрет, який дозволив би ПВК "Вагнера" перебувати у великій кількості в Білорусі. Але це абсолютно не означає, що цього не відбудеться", – підмітив Латушко.

Не виключено, що саме такий указ і готується зараз. Найближчим часом Олександр Лукашенко відповідно може його підписати.

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В чому схожість Лукашенка з Пригожиним

В американському Інституті вивчення війни писали про те, що Владімір Путін хотів би зараз позбутися Євгенія Пригожина. Однак натомість він би зберіг приватну військову компанію "Вагнера". Наразі доля Пригожина невідома.

Досі незрозуміло, чи він справді був в Білорусі. Борт Пригожина неодноразово зупинявся на білоруському аеродромі, хоч інших доказів перебування ватажка "Вагнера" там не було.

Пригожин взагалі проводить піар-кампанію. Це було і на окупованих територіях України, і в Росії. Він хоче показати, що є простою людиною, на відміну від Шойгу та Герасимова. Може ночувати в таборі зі своїми бійцями, жити в наметі,

– зазначив Латушко.

Білоруський опозиціонер навіть порівняв Пригожина та Лукашенка в молодому віці. Останній також всіма силами намагався показати, що є близьким до народу. Хоч перетворився зрештою на такого політика, якого ніяк не можна пов'язати з народом.

"Його система безпеки настільки сильна, що не залишилось народу, який може до нього підходити. Він відгороджується він людей. Ця піар-лінія об'єднує Лукашенка і Пригожина", – зауважив Латушко.

Хоч насправді що білоруський диктатор, що ватажок ПВК "Вагнера" люблять гроші та владу. І самі себе аж ніяк не відносять до "звичайних людей".

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