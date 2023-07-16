Цель одна, – Латушко раскрыл детали пребывания ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Белорусский Гаюн и украинская Госпогранслужба фиксируют перемещение вагнеровцев в Беларусь. Речь идет о примерно 200 новоприбывших боевиках. Угрозы для Украины они пока не несут. Сейчас у них есть одна задача.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. По его словам, ЧВК "Вагнера" полностью не может законно находиться на территории Беларуси. Однако Александр Лукашенко мог бы внести изменения в законодательство, чтобы легализовать это.

К теме В Беларуси активизировались вагнеровцы: украинские пограничники прокомментировали ситуацию

Какая задача у вагнеровцев

Накануне в министерстве обороны Беларуси заявляли, что наемники из группы "Вагнера" нужны для инструктажа территориальной обороны. Хотя, вероятнее всего, на самом деле к этому будут привлечены и ССО, и регулярные подразделения ВС Беларуси.

Сегодня единственное, что может сделать Лукашенко, с учетом публичных заявлений, что вагнеровцы могут находиться в Беларуси, на что ему хватит ресурсов и денег – это инструкторы. Потому что для того, чтобы там находилась группировка полностью, нужно иметь финансы,

– заметил Павел Латушко.

Есть и другой важный нюанс, кроме наличия денег. Чтобы ЧВК "Вагнера" законно находилась в Беларуси, нужно изменить законодательство. Потому что иностранные граждане из частных военных компаний не могут находиться на территории Беларуси.

"На сегодня нам неизвестно, чтобы Лукашенко подписал какой-то указ или, как он любит, декрет, который позволил бы ЧВК "Вагнера" находиться в большом количестве в Беларуси. Но это абсолютно не означает, что этого не произойдет", – подметил Латушко.

Не исключено, что именно такой указ готовится сейчас. В ближайшее время Лукашенко, соответственно, может его подписать.

Павел Латушко о цели пребывания вагнеровцев в Беларуси: смотреть видео

В чем сходство Лукашенко с Пригожиным

В американском Институте изучения войны писали, что Владимир Путин хотел бы сейчас избавиться от Евгения Пригожина. Однако он сохранил бы частную военную компанию "Вагнера". Пока судьба Пригожина неизвестна.

До сих пор непонятно, действительно ли он был в Беларуси. Борт Пригожина неоднократно останавливался на белорусском аэродроме, хотя других доказательств пребывания главаря "Вагнера" не было.

Пригожин вообще проводит пиар-кампанию. Это было и на оккупированных территориях Украины и в России. Он хочет показать, что он простой человек, в отличие от Шойгу и Герасимова. Может ночевать в лагере со своими бойцами, жить в палатке,

– отметил Латушко.

Белорусский оппозиционер даже сравнил Пригожина и Лукашенко в молодом возрасте. Последний также всеми силами пытался показать, что близок к народу. Хотя в конце концов превратился в такого политика, которого никак нельзя связать с народом.

"Его система безопасности настолько сильна, что не осталось народу, который может к нему подходить. Он отгораживается он людей. Эта пиар-линия объединяет Лукашенко и Пригожина", – заметил Латушко.

Хотя на самом деле, что белорусский диктатор, что главарь ЧВК "Вагнера" любят деньги и власть. И сами себя никак не относят к "обычным людям".

Вагнеровцы прибывают в Беларусь: что известно