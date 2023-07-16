Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. По его словам, ЧВК "Вагнера" полностью не может законно находиться на территории Беларуси. Однако Лукашенко мог бы внести изменения в законодательство, чтобы легализовать это.

К теме В Беларуси активизировались вагнеровцы: украинские пограничники прокомментировали ситуацию

Какая задача у вагнеровцев

Накануне в Министерстве обороны Беларуси заявляли, что наемники из группы Вагнера нужны для инструктажа территориальной обороны. Хотя, вероятнее всего, на самом деле к этому будут привлечены и ССО, и регулярные подразделения ВС Беларуси.

Сегодня единственное, что может сделать Лукашенко, с учетом публичных заявлений, что вагнеровцы могут находиться в Беларуси, на что ему хватит ресурсов и денег – это инструкторы. Потому что для того, чтобы там находилась группировка полностью, нужно иметь финансы,

– заметил Павел Латушко.

Есть и другой важный нюанс, кроме наличия денег. Чтобы ППК "Вагнера" законно находилось в Беларуси, нужно изменить законодательство. Потому что иностранные граждане из частных военных компаний не могут находиться на территории Белоруссии.

"На сегодня нам неизвестно, чтобы Лукашенко подписал какой-то указ или, как он любит, декрет, который позволил бы ЧВК "Вагнера" находиться в большом количестве в Беларуси. Но это абсолютно не означает, что этого не произойдет", – подметил Латушко.

Не исключено, что именно такой указ готовится сейчас. В ближайшее время Александр Лукашенко, соответственно, может его подписать.

Павел Латушко о цели пребывания вагнеровцев в Беларуси: смотреть видео

В чем сходство Лукашенко с Пригожиным

В американском Институте изучения войны писали о том, что Владимир Путин хотел бы сейчас избавиться от Евгения Пригожина. Однако он сохранил бы частную военную компанию "Вагнера". Пока судьба Пригожина неизвестна.

До сих пор непонятно, действительно ли он был в Беларуси. Борт Пригожина неоднократно останавливался на белорусском аэродроме, хотя других доказательств пребывания главаря "Вагнера" не было.

Пригожин вообще проводит пиар-кампанию. Это было и на оккупированных территориях Украины и в России. Он хочет показать, что он простой человек, в отличие от Шойгу и Герасимова. Может ночевать в лагере со своими бойцами, жить в палатке,

– отметил Латушко.

Белорусский оппозиционер даже сравнил Пригожина и Лукашенко в молодом возрасте. Последний также всеми силами пытался показать, что близок к народу. Хотя в конце концов превратился в такого политика, которого никак нельзя связать с народом.

"Его система безопасности настолько сильна, что не осталось народу, который может к нему подходить. Он отгораживается он людей. Эта пиар-линия объединяет Лукашенко и Пригожина", – заметил Латушко.

Хотя на самом деле, что белорусский диктатор, что главарь ППК "Вагнера" любят деньги и власть. И сами себя никак не относят к "обычным людям".

Вагнеровцы прибывают в Беларусь: что известно