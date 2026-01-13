Рада не змогла перейти до голосування за Федорова на посаду міністра оборони
- Верховна Рада не змогла перейти до голосування за призначення Михайла Федорова міністром оборони під час засідання 13 січня.
- Ярослав Железняк повідомив, що друга спроба голосування відбудеться 14 січня.
У вівторок, 13 січня, Верховна Рада під час засідання не змогла перейти до питання призначення міністра оборони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Що вирішила Верховна Рада?
13 січня відбулося засідання Верховної Ради. Очікувалося, що народні депутати ухвалять рішення щодо призначення нового міністра оборони.
Однак парламентарі не змогли перейти до цього питання й оголосили перерву.
Країна залишилась без Міністра енергетики, голови СБУ та Міністра оборони під час повномасштабної війни,
– написав Железняк.
За його словами, в середу, 14 січня, відбудеться друга спроба.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення Михайла Федорова міністром оборони вже найближчим часом. Президент висловлював сподівання, що народні депутати підтримають кандидатуру Федорова під час голосування у Верховній Раді.
Які кадрові зміни вже ухвалили?
Під час засідання 13 січня Верховна Рада звільнила Михайла Федорова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації. За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.
Верховна Рада також звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, "за" проголосували 265 депутатів. У майбутньому його, ймовірно, призначать міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром.
Верховна Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Раніше Комітет Ради з другої спроби зміг проголосувати за відповідне рішення.