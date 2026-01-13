Рада не змогла перейти до голосування за Федорова на посаду міністра оборони

У вівторок, 13 січня, Верховна Рада під час засідання не змогла перейти до питання призначення міністра оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Що вирішила Верховна Рада?

13 січня відбулося засідання Верховної Ради. Очікувалося, що народні депутати ухвалять рішення щодо призначення нового міністра оборони.

Однак парламентарі не змогли перейти до цього питання й оголосили перерву.

Призначення міністра оборони не відбулося / Фото: Ярослав Железняк

Країна залишилась без Міністра енергетики, голови СБУ та Міністра оборони під час повномасштабної війни,

– написав Железняк.

За його словами, в середу, 14 січня, відбудеться друга спроба.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення Михайла Федорова міністром оборони вже найближчим часом. Президент висловлював сподівання, що народні депутати підтримають кандидатуру Федорова під час голосування у Верховній Раді.

Які кадрові зміни вже ухвалили?