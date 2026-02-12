Верховна Рада підвищила граничний вік для держслужбовців до 70 років

Верховна Рада на період дії воєнного стану та протягом ще двох років після його завершення збільшила граничний вік для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування до 70 років. Раніше ця норма була на рівні 65 років.

Відповідну норму підтримали під час розгляду законопроєкту №13574 – "за" проголосували 243 народні депутати.

Чому Рада підвищила граничний вік держслужбовців?

Як пояснив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, в умовах війни частина молодших держслужбовців проходить службу у Збройних силах, тому держава потребує досвідчених кадрів. За його словами, є фахівці, які й після 70 років здатні якісно виконувати свої обов’язки.

Нині закон "Про державну службу" дозволяє залишати держслужбовця на посаді після 65 років за рішенням суб’єкта призначення і за згодою самого працівника. Таке продовження оформлюється щороку, але не пізніше досягнення 70-річного віку.

