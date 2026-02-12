Відповідну норму підтримали під час розгляду законопроєкту №13574 – "за" проголосували 243 народні депутати.

Чому Рада підвищила граничний вік держслужбовців?

Як пояснив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, в умовах війни частина молодших держслужбовців проходить службу у Збройних силах, тому держава потребує досвідчених кадрів. За його словами, є фахівці, які й після 70 років здатні якісно виконувати свої обов’язки.

Нині закон "Про державну службу" дозволяє залишати держслужбовця на посаді після 65 років за рішенням суб’єкта призначення і за згодою самого працівника. Таке продовження оформлюється щороку, але не пізніше досягнення 70-річного віку.

