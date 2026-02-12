Відповідну норму підтримали під час розгляду законопроєкту №13574 – "за" проголосували 243 народні депутати.
Чому Рада підвищила граничний вік держслужбовців?
Як пояснив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, в умовах війни частина молодших держслужбовців проходить службу у Збройних силах, тому держава потребує досвідчених кадрів. За його словами, є фахівці, які й після 70 років здатні якісно виконувати свої обов’язки.
Нині закон "Про державну службу" дозволяє залишати держслужбовця на посаді після 65 років за рішенням суб’єкта призначення і за згодою самого працівника. Таке продовження оформлюється щороку, але не пізніше досягнення 70-річного віку.
Верховна Рада підтримала встановлення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання
Верховна Рада запровадила щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00 на вшанування захисників і цивільних, які загинули через агресію Росії.
До другого читання додали норму про акцію "Запали свічку", яка спрямована на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років. Відтепер, згідно з визначеним регламентом, вона проходитиме щорічно у четверту суботу листопада о 16:00.