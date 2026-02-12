Соответствующую норму поддержали во время рассмотрения законопроекта №13574 – "за" проголосовали 243 народных депутата.
Смотрите также Нардепа Безуглую могут отстранить из-за того, что она "послала" Тищенко
Почему Рада повысила предельный возраст госслужащих?
Как пояснил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в условиях войны часть младших госслужащих проходит службу в Вооруженных силах, поэтому государство нуждается в опытных кадрах. По его словам, есть специалисты, которые и после 70 лет способны качественно выполнять свои обязанности.
Сейчас закон "О государственной службе" позволяет оставлять госслужащего на должности после 65 лет по решению субъекта назначения и с согласия самого работника. Такое продление оформляется ежегодно, но не позднее достижения 70-летнего возраста.
Верховная Рада поддержала установление ежедневной общенациональной минуты молчания
Верховная Рада ввела ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00 в честь защитников и гражданских, погибших из-за агрессии России.
Ко второму чтению добавили норму об акции "Зажги свечу", которая направлена на почтение памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов. Отныне, согласно определенному регламенту, она будет проходить ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00.