Після вето Зеленського: Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій

Верховна Рада 20 вересня проголосувала за публічне відкриття е-декларацій. Раніше Володимир Зеленський ветував цей законопроєкт без негайного відкриття реєстру.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування. Свої "за" віддав 341 депутат.

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Е-декларації будуть відкритими

Єдиний голос проти, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, був від нардепа "Слуги народу" Дмитра Микиша.

5 вересня Рада відновила е-декларування, однак головна правка щодо негайного відкриття декларацій не набрала достатньої кількості голосів. Її підтримали лише 199 парламентарів.

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Через це Національне агентство з питань запобігання корупції просило Зеленського накласти вето на законопроєкт.

У НАЗК наголосили, що це єдине рішення в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України.

Згодом з'явилася петиція із закликом до Володимира Зеленського ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів.

12 вересня Зеленський наклав вето на закон. Глава держави наголосив, що реєстр потрібно відкрити.

Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко,

– сказав Зеленський.

На сайті парламенту з'явився документ, в якому глава держави висловлює свої пропозиції щодо ветованого ним закону про е-декларування. Одна з головних вимог – цілодобовий доступ до реєстру декларацій держпосадовців.

Водночас у публічному доступі не мають перебувати декларації: військовослужбовців Держприкордонслужби, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, Управління держохорони, ЗСУ та інших військових формувань, працівників поліції особливого призначення, що беруть участь у воєнних діях, поранених, полонених, миротворців і людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Антикорупційний комітет Верховної ради підтримав пропозиції викладені у вето Зеленського.