После вето Зеленского: Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций

Верховная Рада 20 сентября проголосовала за публичное открытие е-деклараций. Ранее Владимир Зеленский ветировал этот законопроект без немедленного открытия реестра.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Рада одобрила вето президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования. Свои "за" отдал 341 депутат.

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Е-декларации будут открытыми

Единственный голос против, как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, был от нардепа "Слуги народа" Дмитрия Микиша.

5 сентября Рада возобновила е-декларирование, однако главная правка относительно немедленного открытия деклараций не набрала достаточного количества голосов. Ее поддержали лишь 199 парламентариев.

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Поэтому Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции просило Зеленского наложить вето на законопроект.

В НАПК отметили, что это единственное решение в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины.

Впоследствии появилась петиция с призывом к Владимиру Зеленскому ветировать закон о е-декларировании. Петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.

12 сентября Зеленский наложил вето на закон. Глава государства подчеркнул, что реестр нужно открыть.

Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр надо открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро,

– сказал Зеленский.

На сайте парламента появился документ, в котором глава государства высказывает свои предложения относительно ветированного им закона о е-декларировании. Одно из главных требований – круглосуточный доступ к реестру деклараций госчиновников.

В то же время в публичном доступе не должны находиться декларации: военнослужащих Госпогранслужбы, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Управления госохраны, ВСУ и других военных формирований, сотрудников полиции особого назначения, участвующих в военных действиях, раненых, пленных, миротворцев и людей, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Антикоррупционный комитет Верховной рады поддержал предложения изложенные в вето Зеленского.