Усі влучання точно в цілі: чим унікальний удар "Фламінго" по "Капустиному Яру"

Сили оборони України вдарили по полігону "Капустин Яр". Це сталося протягом січня. Зокрема, для атаки застосували ракету "Фламінго".

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив 24 Каналу, що "Фламінго" влучила точно у цілі, а не поруч з ними. Це досить точна ракета.

Яка точність "Фламінго"?

Костянтин Криволап підкреслив, що Україна завдала удару по "Капустиному Яру". Це понад 600 кілометрів. Ракета поцілила досить точно. Вдалося влучити в ангари.

У радянські часи полігон "Капустин Яр" сягав 4000 кілометри квадратних. Після розпаду СРСР він зменшився з 4 тисяч до 650 кілометрів квадратних. Частина пролягає ще в Казахстані. Це частина території, яка тягнеться приблизно 100 кілометрів в довжину і 70 – в ширину.

Там є так званий бек-офіс, де приймають людей, які приїжджають з якимось питаннями про цей полігон. Він розташований в одному місці, а потім іде абсолютно засекречене місце – ангар, звідки відходять доріжки до стартових майданчиків. Їх є 15 одиниць.

Тоді після підготовки в цих ангарах ракет їх відправляють на стартові майданчики. Готуються вся апаратура, радіолокаційні станції, все радіотехнічне оснащення, яке дозволяє вимірювати всі параметри, які необхідні розробникам для розуміння того, що вони там випробують, як воно працює, що з ним можна робити далі. Сюди влучили ракети,

– пояснив авіаексперт.

Влучання були точними, хоча "Капустин Яр" є одним з найбільш захищених об'єктів Росії. Там є системи "Бук", С-300, зовсім нещодавно там була ще система С-400.

"Фламінго" – це тонна вибухівки, що досить суттєво. У росіян таку бойову частину має лише ракета Х-22. Ще восени 2025 року у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ракета "Фламінго" ще не зовсім готова та перебуває в експериментальній фазі.

Судячи з цього, компанія Fire Point довела можливості цієї ракети. Зараз це досить точна зброя. Тому що всі влучання там були конкретно по об'єктах, а не поруч з ними,

– наголосив Криволап.

