Зіграє злий жарт із Росією: чому запуск ракети "Орешник" по Україні став провалом Путіна

Ядерна риторика Путіна, до якої він вдавався тривалий період на тлі збільшення допомоги Україні від її західних партнерів, була спрямована на залякування Заходу. Аби союзники утрималися від підтримки України і тоді Росії було б значно легше захопити її.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що без підтримки Заходу Україна б не встояла і кожна така допомога від партнерів викликає гнів у Москві, бо плани Росії руйнуються.

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Реакція Заходу на удар "Орешником"

Росія зараз хоче демонструвати свою силу і показувати Заходу, що в неї є засоби ураження, які є небезпечними в тому числі для західних країн, а не лише України.

Чим небезпечна ракета "Орешник"? Тим, що вона може летіти дуже далеко. Це ракета середньої дальності, міжконтинентальна. Вона може досягати цілей у Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах Європи,

– зауважив Клочок.

На Заході це взяли до відома і там не виключають можливість, що Росія може завдати таких ударів. Невипадково парламентська асамблея НАТО ухвалила рішення, яке експерт вважає екстраординарним, рекомендувати країнам, які мають у своєму розпорядженні ракети середньої дальності (до 5500 кілометрів), передати цю зброю Україні.

Росія показала, що не готова до ядерної ескалації

Путінський режим, на думку Клочка, нині буде використовувати всі йому доступні методи й засоби, аби продемонструвати, що Росія здатна чинити тиск. Тому запуск "Орешника" був демонстраційний, але він засвідчив, що в Росії є певні технології та вона здатна виготовляти такі ракети.

Однак експерт звернув увагу на нюанс, що Росія, запускаючи носій без бойового заряду, показала, що не готова до ядерної ескалації на теперішньому етапі. Захід це розуміє, тому не зупиняє надання допомоги Україні, навпаки посилює її.

"На Заході зараз звучить теза про те, що країни Європи мають суттєво збільшити видатки на оборонну сферу, аби не програти Росії в перегонах озброєння. Те, що Росія запустила "Орешник", зіграє з нею злий жарт. Тому що це лише додасть впевненості Європі витрачати більше грошей на обороноздатність", – озвучив Клочок.

Тепер у країн ЄС побільшало причин і підстав пояснити своїм виборцям, чому більше коштів виділятиметься на оборонну сферу, ніж на соціальну.