Сыграет злую шутку с Россией: почему запуск ракеты "Орешник" по Украине стал провалом Путина

Ядерная риторика Путина, к которой он прибегал длительный период на фоне увеличения помощи Украине от ее западных партнеров, была направлена на запугивание Запада. Чтобы союзники воздержались от поддержки Украины и тогда России было бы значительно легче захватить ее.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что без поддержки Запада Украина бы не устояла и каждая такая помощь от партнеров вызывает гнев в Москве, потому что планы России рушатся.

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Реакция Запада на удар "Орешником"

Россия сейчас хочет демонстрировать свою силу и показывать Западу, что у нее есть средства поражения, которые опасны, в том числе для западных стран, а не только Украины.

Чем опасна ракета "Орешник"? Тем, что она может лететь очень далеко. Это ракета средней дальности, межконтинентальная. Она может достигать целей в Великобритании, Германии, Франции и других странах Европы,

– отметил Клочок.

На Западе это приняли к сведению и там не исключают возможность, что Россия может нанести такие удары. Неслучайно парламентская ассамблея НАТО приняла решение, которое эксперт считает экстраординарным, рекомендовать странам, которые имеют в своем распоряжении ракеты средней дальности (до 5500 километров), передать это оружие Украине.

Россия показала, что не готова к ядерной эскалации

Путинский режим, по мнению Клочка, сейчас будет использовать все ему доступные методы и средства, чтобы продемонстрировать, что Россия способна оказывать давление. Поэтому запуск "Орешника" был демонстрационный, но он показал, что у России есть определенные технологии и она способна изготавливать такие ракеты.

Однако эксперт обратил внимание на нюанс, что Россия, запуская носитель без боевого заряда, показала, что не готова к ядерной эскалации на нынешнем этапе. Запад это понимает, поэтому не останавливает оказание помощи Украине, наоборот усиливает ее.

"На Западе сейчас звучит тезис о том, что страны Европы должны существенно увеличить расходы на оборонную сферу, чтобы не проиграть России в гонке вооружения. То, что Россия запустила "Орешник", сыграет с ней злую шутку. Потому что это лишь придаст уверенности Европе тратить больше денег на обороноспособность", – озвучил Клочок.

Теперь у стран ЕС стало больше причин и оснований объяснить своим избирателям, почему больше средств будет выделяться на оборонную сферу, чем на социальную.