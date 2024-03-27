Містять менше вибухівки, ніж заявлено: як Україна може протидіяти ракетам "Циркон"

Російські окупанти, ймовірно, вже вдруге використали проти України свою нову розробку – гіперзвукову ракету "Циркон". В обох випадках ворожу ціль збили, а тепер стало відомо, що у ракеті менше вибухівки, ніж про це говорили росіяни.

Вага бойової частини становить не більше, ніж 40 кілограмів вибухівки, хоча окупанти заявляли про нібито 300 – 400. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу що Росія справді має нестачу у виробництві вибухових матеріалів.

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Чим можна збити російські "Циркони"

Хоч окупанти заявляли нібито налагодили виробництво вибухівки, але насправді це не так. Ба більше, проблема не у розкраданні, а в обмеженості їхнього виробництва. Вибухівки суттєво не вистачає.

Росіяни змушені зменшувати від своїх тактико-технічних параметрів, які розробляли на самому початку. Підняти рівень виробництва всіх вибухових матеріалів більше, ніж на 30% вони не зможуть,

– наголосив Петро Черник.

Відтак точність ракет слабка, а бойова частина досить невелика. Навіть ракети Х-101 чи Х-22 можуть бути набагато потужніші, ніж розхвалені, гіперзвукові "диво-розробки". Українська ППО здатна їх збивати. До того ж є чимало засобів, якими можна це робити.

У наших союзників лише систем Patriot виготовлено понад 1000 установок. Якби тільки одна Саудівська Аравія наважилась поділитися хоча б третиною своїх установок, то це нам би дуже сильно допомогло. А таких ракет як MIM-23 Hawk виготовлено більше ніж 40 тисяч – це неймовірно багато,

– зауважив військовий експерт.

Крім цього, є інтегрована ракета Sidewinder класу "повітря – повітря". Її почали розробляти в середині 1950-их років і вона виявилася надзвичайно влучною. Цих ракет нараховують понад 200 тисяч, AIM-7 Sparrow – більше, ніж 70 тисяч, AIM-120 AMRAAM – більше, ніж 20.

Тобто є і самі пускові установки, є і ракети, авіації також достатньо, просто нашим союзникам треба нарешті перейти психологічну межу. Ніякого технічного аспекту давно немає,

– сказав Черник.

Українські пілоти надзвичайно швидко засвоюють програму. Наприклад, курс навчання на системах Patriot вони пройшли за 10 тижнів замість 10 місяців. Тому у цьому сенсі ніякої проблематики немає, є лише політичний момент.

Що відомо про ракету "Циркон"