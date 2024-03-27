Содержат меньше взрывчатки, чем заявлено: как Украина может противодействовать ракетам "Циркон"

Российские оккупанты, вероятно, уже второй раз использовали против Украины свою новую разработку – гиперзвуковую ракету "Циркон". В обоих случаях вражескую цель сбили, а теперь стало известно, что в ракете меньше взрывчатки, чем об этом говорили россияне.

Вес боевой части составляет не более, чем 40 килограммов взрывчатки, хотя оккупанты заявляли о якобы 300 – 400. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу что Россия действительно имеет недостаток в производстве взрывчатых материалов.

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Чем можно сбить российские "Цирконы"

Хотя оккупанты заявляли якобы наладили производство взрывчатки, но на самом деле это не так. Более того, проблема не в хищении, а в ограниченности их производства. Взрывчатки существенно не хватает.

Россияне вынуждены уменьшать от своих тактико-технических параметров, которые разрабатывали в самом начале. Поднять уровень производства всех взрывчатых материалов больше, чем на 30% они не смогут,

– отметил Петр Черник.

Поэтому точность ракет слабая, а боевая часть достаточно небольшая. Даже ракеты Х-101 или Х-22 могут быть гораздо мощнее, чем расхваленные, гиперзвуковые "чудо-разработки". Украинская ПВО способна их сбивать. К тому же есть немало средств, которыми можно это делать.

У наших союзников только систем Patriot изготовлено более 1000 установок. Если бы только одна Саудовская Аравия решилась поделиться хотя бы третью часть своих установок, то это нам бы очень сильно помогло. А таких ракет как MIM-23 Hawk изготовлено более 40 тысяч – это невероятно много,

– отметил военный эксперт.

Кроме этого, есть интегрированная ракета Sidewinder класса "воздух – воздух". Ее начали разрабатывать в середине 1950-х годов и она оказалась чрезвычайно точной. Этих ракет насчитывают более 200 тысяч, AIM-7 Sparrow – больше, чем 70 тысяч, AIM-120 AMRAAM – больше, чем 20.

Есть и сами пусковые установки, есть и ракеты, авиации также достаточно, просто нашим союзникам надо наконец перейти психологическую черту. Никакого технического аспекта давно нет,

– сказал Черник.

Украинские пилоты очень быстро усваивают программу. Например, курс обучения на системах Patriot они прошли за 10 недель вместо 10 месяцев. Поэтому нет никакой проблематики, есть только политический момент.

Что известно о ракете "Циркон"