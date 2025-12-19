Х-101 та "Іскандери" стали небезпечнішими: як Росія модернізує свої ракети

З 2022 року Росія доопрацювала майже всі основні типи ракет з урахуванням досвіду застосування. Зокрема ракети типів Х-101 та "Іскандер-М" стали ще небезпечнішими.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Як ворог доопрацьовує ракети?

В контексті модернізації крилатих ракет Х-101 Анатолій Храпчинський відзначив змінені окремі характеристики, покращену електроніку та підвищену стійкість до перехоплення.

Експерт також звернув увагу, що в оприлюднених звітах його найбільше насторожує один момент: ГУР регулярно акцентує на кількості західних компонентів у російських ракетах, водночас майже не аналізує частку білоруських.

Хоча їх стає дедалі більше – і це головна проблема: вони навчилися їх виробляти,

– додав він.

Тим часом балістична ракета "Іскандер-М", за словами Храпчинського, отримала можливість відстрілу хибних цілей, різкі маневри на заході на ціль із перевантаженнями до 30g та режим, у якому ракета активно шукає "сліпі" зони комплексів Patriot та інших систем ППО.

Варто зазначити, що інші ракети демонструють здатність проривати українську протиповітряну оборону, особливо якщо запускаються з наземних платформ поблизу кордону й ідуть на малій висоті: час на детекцію й реакцію різко скорочується.

Росіяни завдають ракетних ударів: останні новини