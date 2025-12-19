Х-101 та "Іскандери" стали небезпечнішими: як Росія модернізує свої ракети
- Росія модернізувала ракети Х-101 та "Іскандер-М", покращивши електроніку і стійкість до перехоплення.
- Балістичні ракети "Іскандер-М" тепер можуть відстрілювати хибні цілі і здійснювати маневри з перевантаженнями до 30g.
З 2022 року Росія доопрацювала майже всі основні типи ракет з урахуванням досвіду застосування. Зокрема ракети типів Х-101 та "Іскандер-М" стали ще небезпечнішими.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.
Читайте також На Львівщині знайшли небезпечний боєприпас від комплексу, що використовують для збиття цілей
Як ворог доопрацьовує ракети?
В контексті модернізації крилатих ракет Х-101 Анатолій Храпчинський відзначив змінені окремі характеристики, покращену електроніку та підвищену стійкість до перехоплення.
Експерт також звернув увагу, що в оприлюднених звітах його найбільше насторожує один момент: ГУР регулярно акцентує на кількості західних компонентів у російських ракетах, водночас майже не аналізує частку білоруських.
Хоча їх стає дедалі більше – і це головна проблема: вони навчилися їх виробляти,
– додав він.
Тим часом балістична ракета "Іскандер-М", за словами Храпчинського, отримала можливість відстрілу хибних цілей, різкі маневри на заході на ціль із перевантаженнями до 30g та режим, у якому ракета активно шукає "сліпі" зони комплексів Patriot та інших систем ППО.
Варто зазначити, що інші ракети демонструють здатність проривати українську протиповітряну оборону, особливо якщо запускаються з наземних платформ поблизу кордону й ідуть на малій висоті: час на детекцію й реакцію різко скорочується.
Росіяни завдають ракетних ударів: останні новини
У ніч на 13 грудня ворог атакував Кіровоградську область ракетами різних типів та дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура регіону, низка населених пунктів залишилися без світла.
Під масованим ударом тієї ночі також опинилася Одещина. Під ворожим ударом опинилися об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Через це постраждали 4 людини.
Внаслідок обстрілу крилатими ракетами, балістикою та дронами близько 90% домівок в Одеській області залишились без світла, води та зв'язку.