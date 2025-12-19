Х-101 и "Искандеры" стали опаснее: как Россия модернизирует свои ракеты
- Россия модернизировала ракеты Х-101 и "Искандер-М", улучшив электронику и устойчивость к перехвату.
- Баллистические ракеты "Искандер-М" теперь могут отстреливать ложные цели и совершать маневры с перегрузками до 30g.
С 2022 года Россия доработала почти все основные типы ракет с учетом опыта применения. В частности ракеты типов Х-101 и "Искандер-М" стали еще опаснее.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.
Читайте также На Львовщине нашли опасный боеприпас от комплекса,, который используют для сбивания целей
Как враг дорабатывает ракеты?
В контексте модернизации крылатых ракет Х-101 Анатолий Храпчинский отметил измененные отдельные характеристики, улучшенную электронику и повышенную устойчивость к перехвату.
Эксперт также обратил внимание, что в обнародованных отчетах его больше всего настораживает один момент: ГУР регулярно акцентирует на количестве западных компонентов в российских ракетах, одновременно почти не анализирует долю белорусских.
Хотя их становится все больше – и это главная проблема: они научились их производить,
– добавил он.
Тем временем баллистическая ракета "Искандер-М", по словам Храпчинского, получила возможность отстрела ложных целей, резкие маневры на заходе на цель с перегрузками до 30g и режим, в котором ракета активно ищет "слепые" зоны комплексов Patriot и других систем ПВО.
Стоит отметить, что другие ракеты демонстрируют способность прорывать украинскую противовоздушную оборону, особенно если запускаются с наземных платформ вблизи границы и идут на малой высоте: время на детекцию и реакцию резко сокращается.
Россияне наносят ракетные удары: последние новости
В ночь на 13 декабря враг атаковал Кировоградскую область ракетами различных типов и дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура региона, ряд населенных пунктов остались без света.
Под массированным ударом той ночью также оказалась Одесская область. Под вражеским ударом оказались объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. Из-за этого пострадали 4 человека.
В результате обстрела крылатыми ракетами, баллистикой и дронами около 90% домов в Одесской области остались без света, воды и связи.