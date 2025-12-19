Х-101 и "Искандеры" стали опаснее: как Россия модернизирует свои ракеты

С 2022 года Россия доработала почти все основные типы ракет с учетом опыта применения. В частности ракеты типов Х-101 и "Искандер-М" стали еще опаснее.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Как враг дорабатывает ракеты?

В контексте модернизации крылатых ракет Х-101 Анатолий Храпчинский отметил измененные отдельные характеристики, улучшенную электронику и повышенную устойчивость к перехвату.

Эксперт также обратил внимание, что в обнародованных отчетах его больше всего настораживает один момент: ГУР регулярно акцентирует на количестве западных компонентов в российских ракетах, одновременно почти не анализирует долю белорусских.

Хотя их становится все больше – и это главная проблема: они научились их производить,

– добавил он.

Тем временем баллистическая ракета "Искандер-М", по словам Храпчинского, получила возможность отстрела ложных целей, резкие маневры на заходе на цель с перегрузками до 30g и режим, в котором ракета активно ищет "слепые" зоны комплексов Patriot и других систем ПВО.

Стоит отметить, что другие ракеты демонстрируют способность прорывать украинскую противовоздушную оборону, особенно если запускаются с наземных платформ вблизи границы и идут на малой высоте: время на детекцию и реакцию резко сокращается.

Россияне наносят ракетные удары: последние новости