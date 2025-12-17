Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Что известно о ракете "Стингер", которую обнаружили во Львовской области?

Во вторник, 16 декабря, на территории возле поселка Гнездичев, что в Стрыйском районе, заметили боеприпас, похожий на ракету. Работники Национальной полиции, прибывшие на место, выяснили, что это был снаряд от переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер".

Правоохранители обеспечили охрану места, где обнаружили взрывной предмет и обезвредили его, чтобы он не мог взорваться и нанести разрушений.

Отметим! Американский "Стингер" является комплексом малой дальности и используется для поражения некоторых самолетов, вертолетов и БпЛА. С помощью инфракрасного самонаведения он может стрелять на примерно 4 – 8 километров. Это старый ПЗРК, находящийся на вооружении с 1980-х годов и широко применяемый многими странами.

ПЗРК "Стингер" могли использовать бойцы Сил обороны для защиты украинского неба от российских ракет и дронов. После начала полномасштабной агрессии США и другие страны НАТО официально передали Украине несколько "Стингеров" в рамках пакетов оборонной помощи.

