Про це пише 24 Канал з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Що відомо про ракету "Стінгер", яку виявили у Львівській області?
У вівторок, 16 грудня, на території біля селища Гніздичів, що в Стрийському районі, помітили боєприпас, схожий на ракету. Працівники Національної поліції, які прибули на місце, з'ясували, що це був снаряд від переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер".
Правоохоронці забезпечили охорону місця, де виявили вибуховий предмет та знешкодили його, аби він не міг вибухнути й завдати руйнувань.
Зазначимо! Американський "Стінгер" є комплексом малої дальності й використовується для ураження деяких літаків, гелікоптерів і БпЛА. За допомогою інфрачервоного самонаведення він може стріляти на приблизно 4 – 8 кілометрів. Це старий ПЗРК, що перебуває на озброєнні з 1980-х років і широко застосовується багатьма країнами.
ПЗРК "Стінгер" могли використовувати бійці Сил оборони для захисту українського неба від російських ракет і дронів. Після початку повномасштабної агресії США та інші країни НАТО офіційно передали Україні кілька "Стінгерів" у межах пакетів оборонної допомоги.
Де ще в Україні виявили небезпечні боєприпаси?
У Вишгороді, що на Київщині нещодавно виявили 21 касетний боєприпас на даху багатоповерхівки. Вони залишилися там після російського обстрілу. За допомогою роботів вдалося знешкодити частини, які могли здетонувати.
У Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій працівники ДСНС знайшли металеву кулю діаметром 15 сантиметрів. Це був фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101.
В Ірпені у 2023 році помітили небезпечний снаряд в дереві біля лікарні. Він залишився там після бойових дій, що тривали в області з лютого по квітень 2022 року.