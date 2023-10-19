У мережі поширили фото та відео з місця події. Там працювали вибухотехніки.
Варто прочитати Відразу дві країни НАТО взялися за очищення від мін транспортного коридору в Чорному морі
Снаряд був у стовбурі
В Ірпені біля амбулаторії знайшли нерозірваний снаряд калібру 80 міліметрів.
Снаряд був у стовбурі / Фото BUCHA LIVE
Його виявили під час коронування дерев на вулиці Ніжинська, 11. На місце викликали саперів, які вилучили вибухонебезпечний предмет.
Дивіться відео з місця події
До теми За день діти двічі підривалися на мінах: на Миколаївщині загинув 14-річний хлопчик
Цивільні травмуються внаслідок підриву боєприпасів: коротко
- На звільненій території Харківської області почастішали випадки загибелі людей внаслідок підриву на мінах. Зокрема, 13 жовтня в Явірському 61-річний чоловік на бензовозі натрапив на протитанкову міну.
- За день до цього на околицях Явірського і Вовчого Яру 47-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні. Його госпіталізували.
- Своєю чергою, в Рубіжному чоловік натрапив на міну в себе на подвір'ї.
- Окрім цього, на Київщині бригада електриків підірвалася на протитанковій міні. Троє людей зазнали поранень. Одного з них госпіталізували у тяжкому стані.
- А ось 7 вересня біля Мосьпанового, що на Харківщині, автомобіль наїхав на вибуховий пристрій. 25-річний водій помер у лікарні.