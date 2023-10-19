В сети распространили фото и видео с места происшествия. Там работали взрывотехники.

Стоит прочесть Сразу две страны НАТО взялись за очистку мин транспортного коридора в Черном море.

Снаряд был в стволе

В Ирпене возле амбулатории обнаружили неразорванный снаряд калибра 80 миллиметров.



Снаряд был в стволе. Фото BUCHA LIVE

Его обнаружили во время коронации деревьев на улице Нежинская, 11. На место вызвали саперов, изъявших взрывоопасный предмет.

Смотрите видео с места происшествия

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