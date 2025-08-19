У ніч на вівторок, 19 серпня, російська армія масовано атакувала Полтавщину. Зокрема, ракети летіли на Кременчук, де вранці знайшли нерозірвані касетні боєприпаси.

Деталі розповів мер міста Віталій Малецький, передає 24 Канал.

Як виглядають касетні боєприпаси?

Після російської атаки на Полтавську область на території Кременчука виявили нерозірвані касетні боєприпаси з ракет.

Зверніть увагу! Наближайтеся та не торкайтеся до подібних предметів – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Помітивши боєприпаси, негайно телефонуйте 101 або 102!



Як виглядають касетні боєприпаси / Фото ДСНС

Обов'язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м'ячі й можуть привертати увагу малечі!

– йдеться в повідомленні.

Росія атакувала Полтавщину вночі 19 серпня

В ОВА повідомили про влучання й падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах області. Зокрема, постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Без світла залишилися 1 471 побутових і 119 юридичних абонентів, повідомив Володимир Когут. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня противник запустив по Україні 270 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" з Ростовської та Воронезької областей і тимчасово окупованого Криму, а також 5 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Станом на 09:00 сили ППО збили та подавили 236 повітряних цілей. Однак влучання 4 ракет та 40 БпЛА зафіксовано на 16 локаціях, а падіння уламків – на 3.