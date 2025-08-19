Деталі розповів мер міста Віталій Малецький, передає 24 Канал.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала 18 серпня

Як виглядають касетні боєприпаси?

Після російської атаки на Полтавську область на території Кременчука виявили нерозірвані касетні боєприпаси з ракет.

Зверніть увагу! Наближайтеся та не торкайтеся до подібних предметів – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Помітивши боєприпаси, негайно телефонуйте 101 або 102!



Як виглядають касетні боєприпаси / Фото ДСНС

Обов'язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м'ячі й можуть привертати увагу малечі!

– йдеться в повідомленні.

Росія атакувала Полтавщину вночі 19 серпня

В ОВА повідомили про влучання й падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах області. Зокрема, постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Без світла залишилися 1 471 побутових і 119 юридичних абонентів, повідомив Володимир Когут. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня противник запустив по Україні 270 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" з Ростовської та Воронезької областей і тимчасово окупованого Криму, а також 5 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Станом на 09:00 сили ППО збили та подавили 236 повітряних цілей. Однак влучання 4 ракет та 40 БпЛА зафіксовано на 16 локаціях, а падіння уламків – на 3.