Детали рассказал мэр города Виталий Малецкий, передает 24 Канал.

Как выглядят кассетные боеприпасы?

После российской атаки на Полтавскую область на территории Кременчуга обнаружили неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из ракет.

Обратите внимание! Приближайтесь и не прикасайтесь к подобным предметам – они могут взорваться в любой момент! Заметив боеприпасы, немедленно звоните по телефону 101 или 102!



Как выглядят кассетные боеприпасы / Фото ГСЧС

Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей!

Россия атаковала Полтавскую область ночью 19 августа

В ОВА сообщили о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах области. В частности, пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.

Без света остались 1 471 бытовых и 119 юридических абонентов, сообщил Владимир Когут. Обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 19 августа противник запустил по Украине 270 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов, 5 баллистических ракет "Искандер-М" из Ростовской и Воронежской областей и временно оккупированного Крыма, а также 5 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили и подавили 236 воздушных целей. Однако попадание 4 ракет и 40 БпЛА зафиксировано на 16 локациях, а падение обломков – на 3.