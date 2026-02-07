Для України оголошували ракетну небезпеку: злітав ворожий МіГ-31
У суботу, 7 лютого, продовжується терор українських міст. Росіяни після масованого нічного обстрілу підіймали в небо МіГ-31.
Так, для всієї України оголошували ракетну небезпеку. Про це повідомляли у Повітряних силах.
Що відомо про ракетну небезпеку 7 лютого?
Повітряна тривога в Україні почала ширитися близько 11:23. "Червоним" зокрема став і Київ. У Повітряних силах уточнили, що загроза пов'язана із підняттям у небо ворожого МіГ-31К.
Втім, ракетна загроза тривала близько 30 хвилин. Вже об 11:48 Повітряні сили дали відбій небезпеки по Міг-31К.
Зверніть увагу! МіГ-31 – радянський винищувач 4-го покоління для перехоплення крилатих ракет. Зараз Росія використовує його для пусків аеробалістичних "Кинджалів" по Україні.
Після зльоту МіГ-31 оголошують тривогу по всій Україні, адже "Кинджал" долає до 2000 кілометрів і важко перехоплюється ППО.
Якими були наслідки нічної масованої атаки?
Ворог вдарив по Холодногірському району Харкова "Шахедом". Вибухи фіксували й у Кропивницькому. Від обстрілу потерпав Захід країни.
Російські війська били по Львіщині та Прикарпатті. Міністр енергетики Денис Шмигаль інформував, що удари було завдано по об'єктах генерації – Бурштинській та Добротвірській теплоелектростанціях.
Наслідки фіксували й на Вінниччині та Хмельниччині. А у Броварському районі Київської області пошкоджено 5 приватних будинків і 4 автомобілі, пожежа також спалахнула на території складу в Яготині.
На Рівненщині атака пошкодила житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, двоє людей отримали поранення.
До того ж через суттєве погіршення ситуації в енергосистемі довелося застосувати аварійні відключення електроенергії. Подекуди ж діють екстрені.