Так, для всієї України оголошували ракетну небезпеку. Про це повідомляли у Повітряних силах.

Що відомо про ракетну небезпеку 7 лютого?

Повітряна тривога в Україні почала ширитися близько 11:23. "Червоним" зокрема став і Київ. У Повітряних силах уточнили, що загроза пов'язана із підняттям у небо ворожого МіГ-31К.

Втім, ракетна загроза тривала близько 30 хвилин. Вже об 11:48 Повітряні сили дали відбій небезпеки по Міг-31К.

Зверніть увагу! МіГ-31 – радянський винищувач 4-го покоління для перехоплення крилатих ракет. Зараз Росія використовує його для пусків аеробалістичних "Кинджалів" по Україні.

Після зльоту МіГ-31 оголошують тривогу по всій Україні, адже "Кинджал" долає до 2000 кілометрів і важко перехоплюється ППО.

Якими були наслідки нічної масованої атаки?