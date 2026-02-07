Так, для всей Украины объявляли ракетную опасность. Об этом сообщали в Воздушных силах.

Что известно об ракетной угрозе 7 феврале?

Воздушная тревога в Украине начала распространяться около 11:23. "Красным" в частности стал и Киев. В Воздушных силах уточнили, что угроза связана с поднятием в небо враждебного МиГ-31К.

Впрочем, ракетная угроза продолжалась около 30 минут. Уже в 11:48 воздушные силы дали отбой опасности по Миг-31К.

Обратите внимание! МиГ-31 – советский истребитель 4-го поколения для перехвата крылатых ракет. Сейчас Россия использует его для пусков аэробалистических "Кинжалов" по Украине.

После взлета МиГ-31 объявляют тревогу по всей Украине, ведь "Кинжал" преодолевает до 2000 километров и тяжело перехватывается ПВО.

Каковы последствия ночной массированной атаки?