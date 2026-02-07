Для Украины объявляли ракетную опасность: взлетал враждебный МиГ-31
- 7 февраля в Украине была объявлена ракетная опасность.
- Она продолжалась недолго.
В субботу, 7 февраля, продолжается террор украинских городов. Россияне после массированного ночного обстрела подымали в небо МиГ-31.
Так, для всей Украины объявляли ракетную опасность. Об этом сообщали в Воздушных силах.
Что известно об ракетной угрозе 7 феврале?
Воздушная тревога в Украине начала распространяться около 11:23. "Красным" в частности стал и Киев. В Воздушных силах уточнили, что угроза связана с поднятием в небо враждебного МиГ-31К.
Впрочем, ракетная угроза продолжалась около 30 минут. Уже в 11:48 воздушные силы дали отбой опасности по МиГ-31К.
Обратите внимание! МиГ-31 – советский истребитель 4-го поколения для перехвата крылатых ракет. Сейчас Россия использует его для пусков аэробалистических "Кинжалов" по Украине.
После взлета МиГ-31 объявляют тревогу по всей Украине, ведь "Кинжал" преодолевает до 2000 километров и тяжело перехватывается ПВО.
Каковы последствия ночной массированной атаки?
Враг ударил по Холодногорскому району Харькова "Шахедом". Взрывы фиксировали и в Кропивницком. От обстрела страдал Запад страны. Российские войска избивали по Львовщине и Прикарпатье.
Министр энергетики Денис Шмигаль информировал, что удары были нанесены по объектам генерации – Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциям.
Последствия фиксировали и в Винницкой и Хмельницкой. А в Броварском районе Киевской области повреждены 5 частных домов и 4 автомобиля, пожар также вспыхнул на территории склада в Яготине.
На Ровенщине атака повредила жилые дома и объекты критической инфраструктуры, два человека получили ранения.
К тому же из-за существенного ухудшения ситуации в энергосистеме пришлось применить аварийные отключения электроэнергии. Кое-где действуют экстренные.