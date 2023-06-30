Вишуковують нові об'єкти, – Гуменюк попередила українців щодо нових ракетних атак

Росіяни витримують паузу і найближчим часом можуть знову вдатися до повітряного терору. Зараз вони вишукують об’єкти для удару та розробляють нову тактику.

Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Ворог також використовує перерву, щоб накопичити потенціал, адже ракети у них ще є, хоча їх кількість суттєво зменшилась з початку повномасштабного вторгнення.

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За активністю ворожої безпілотної авіації можемо зробити висновок, що вони шукають нові цілі. Вивчають зміну обстановки як у прифронтовій зоні, так і у глибших, тилових регіонах, зокрема тих, які вони вважають хабами для підготовки резервів та сил майбутнього активного наступу,

– пояснила спікерка.

З огляду на це рівень ракетної загрози лишається високим.

Загроза "Калібрів" з моря

Останнім часом росіяни активізували використання "Калібрів" з моря. Наразі надводний ракетоносій перебуває на бойовому чергуванні, а до цього дві доби його не було.

"Цілком імовірно, що він може бути застосований, і не тільки у нічний час, хоча ворог відверто тяжіє до нічних атак як додаткового способу морально-психологічного терору", – застерегла Наталія Гуменюк.

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