Выискивают новые объекты, – Гуменюк предупредила украинцев о новых ракетных атаках

Россияне выдерживают паузу и в ближайшее время могут снова прибегнуть к воздушному террору. Сейчас они разыскивают объекты для удара и разрабатывают новую тактику.

Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Враг также использует перерыв для накопления потенциала, ведь ракеты у них еще есть, хотя их количество существенно уменьшилось с начала полномасштабного вторжения.

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По активности вражеской беспилотной авиации можем заключить, что они ищут новые цели. Изучают изменение обстановки как в прифронтовой зоне, так и в более глубоких, тыловых регионах, в том числе тех, которые они считают хабами для подготовки резервов и сил будущего активного наступления,

– объяснила спикер.

Учитывая это, уровень ракетной угрозы остается высоким.

Угроза "Калибров" с моря

В последнее время россияне активизировали использование "Калибров" с моря. В настоящее время надводный ракетоноситель находится на боевом дежурстве, а до этого двое суток его не было.

"Вполне вероятно, что его применят, и не только в ночное время, хотя враг откровенно тяготеет к ночным атакам как дополнительному способу морально-психологического террора", – предостерегла Наталья Гуменюк.

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