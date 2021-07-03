Раз на 13 років можна різко висловитись, – Кулеба про останню комунікацію з НАТО

Під час останнього саміту НАТО не дало жодних сигналів про ПДЧ Україні. Реакція української сторони була доволі різкою та прямолінійною.

Дмитро Кулеба наголосив, що раз на 13 років це можна собі дозволити. Таку думку очільник МЗС України висловив в інтерв'ю.

Важливо Членом НАТО Україна стане раніше, ніж Євросоюзу, – Кулеба

Міністр нагадав, що під час Бухарестського саміту, який відбувся у 2008 році, визначили, що Україна та Грузія будуть членами НАТО. За задумом, міністри закордонних справ мали б розглянути питання ПДЧ.

І якщо за 13 років в цьому конкретному питанні зроблено – нуль, напевно, хтось має набратися мужності та сказати: а що взагалі відбувається? Цього разу це був я,

– пояснив Кулеба.

Чому Україна досі не отримала ПДЧ

На думку Кулеби, у НАТО, як і у 2008 році, немає консенсусу щодо графіка вступу України до Альянсу. Водночас політичний консенсус про те, що Україна зрештою буде в НАТО – існує.

"Але давати якісь орієнтири або будувати графік нашого вступу в НАТО не готові. Це сумно, але це – реальність, з якою нам треба працювати", – поскаржився очільник МЗС.

І, хоча він закликав не применшувати роль Альянсу у стримуванні агресії, Кулеба констатував, що у питанні ПДЧ Україна залишилася там само, де була у 2008 році.

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