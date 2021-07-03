Раз в 13 лет можно резко высказаться, – Кулеба о последней коммуникации с НАТО
Источник:LIGA.net
Во время последнего саммита НАТО не дало никаких сигналов о ПДЧ Украине. Реакция украинской стороны была довольно резкой и прямолинейной.
Дмитрий Кулеба отметил, что раз в 13 лет это можно себе позволить. Такое мнение глава МИД Украины выразил в интервью.
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Министр напомнил, что во время Бухарестского саммита, который состоялся в 2008 году, определили, что Украина и Грузия будут членами НАТО. По замыслу, министры иностранных дел должны рассмотреть вопрос ПДЧ.
И если за 13 лет в этом конкретном вопросе сделано – ноль, наверное, кто-то должен набраться мужества и сказать: а что вообще происходит? На этот раз это был я,
– пояснил Кулеба.
Почему Украина до сих пор не получила ПДЧ
По мнению Кулебы, в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в Альянс. В то же время политический консенсус о том, что Украина в конце концов будет в НАТО – есть.
"Но давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. Это печально, но это – реальность, с которой нам нужно работать", – посетовал глава МИД.
И, хотя он призвал не преуменьшать роль Альянса в сдерживании агрессии, Кулеба констатировал, что в вопросе ПДЧ Украина осталась там же, где была в 2008 году.
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Вступление Украины в НАТО: коротко
- Стоит отметить, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО еще в 2008 году, но тогда это стремление зафиксировали только как будущую цель.
- С годами наша страна совершила немало реформ, чем приблизила украинскую армию к стандартам НАТО. Однако ПДЧ, то есть план действий по членству, мы так и не получили.
- Правда, были в этой истории и победы. К примеру, 12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей.