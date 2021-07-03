Дмитро Кулеба наголосив, що раз на 13 років це можна собі дозволити. Таку думку очільник МЗС України висловив в інтерв'ю.
Важливо Членом НАТО Україна стане раніше, ніж Євросоюзу, – Кулеба
Міністр нагадав, що під час Бухарестського саміту, який відбувся у 2008 році, визначили, що Україна та Грузія будуть членами НАТО. За задумом, міністри закордонних справ мали б розглянути питання ПДЧ.
І якщо за 13 років в цьому конкретному питанні зроблено – нуль, напевно, хтось має набратися мужності та сказати: а що взагалі відбувається? Цього разу це був я,
– пояснив Кулеба.
Чому Україна досі не отримала ПДЧ
На думку Кулеби, у НАТО, як і у 2008 році, немає консенсусу щодо графіка вступу України до Альянсу. Водночас політичний консенсус про те, що Україна зрештою буде в НАТО – існує.
"Але давати якісь орієнтири або будувати графік нашого вступу в НАТО не готові. Це сумно, але це – реальність, з якою нам треба працювати", – поскаржився очільник МЗС.
І, хоча він закликав не применшувати роль Альянсу у стримуванні агресії, Кулеба констатував, що у питанні ПДЧ Україна залишилася там само, де була у 2008 році.
Цікаво Понад половина українців – за вступ до НАТО
Вступ України до НАТО: коротко
- Варто зазначити, що Україна подала заявку про вступ до НАТО ще у 2008 році, але тоді це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- З роками наша країна здійснила чимало реформ, чим наблизила українську армію до стандартів НАТО. Однак ПДЧ, тобто план дій щодо членства, ми так і не отримали.
- Щоправда, були у цій історії й перемоги. До прикладу, 12 червня 2020 року НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей.