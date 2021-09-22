Разумков діє в інтересах олігархів, – Юрчишин про конфлікт у Раді

Дмитра Разумкова хочуть відправити у відставку через те, що він звернувся до Венеційської комісії з проханням оцінити законопроєкт про олігархів. Деякі нардепи вважають, що він діє в інтересах олігархів.

Таку думку висловив нардеп від об'єднання "Справедливість" Ярослав Юрчишин. Він вважає, що дії Разумкова – лише на користь олігархам.

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"Чи діє Разумков в інтересах олігархів? Однозначно, так. Будь-якому олігарху буде неприємно потрапити в список олігархів", – сказав Юрчишин.

Також нардеп зауважив, що Разумков не один створює перешкоди для деолігархізації.

Проблема і форсування з боку "Слуги народу". Це не так "прийняти дієвий механізм", як "показати, хто в хаті господар",

– зауважив Юрчишин.

"Слуги" налаштовані рішуче

Водночас схоже на те, що питання з деолігархізацією вже вирішене. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть підрахував голоси "за".

Я вам сказав, що 234 – 236 голосів (буде – 24 канал). В цьому діапазоні,

– наголосив він.

Позиція "Слуги народу" є принциповою – питання олігархів мають розглядати цього тижня.

"Відлежатися, відсидітися, збігати у Венеційську комісію. Там процес може затягнутися на місяці. Я думаю, що в українського народу немає стільки часу, щоб не проводити таку важливу реформу, яка давно назріла", – запевнив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Щоправда, розгляд може затягнутися, адже до законопроєкту подали понад 1300 поправок.

Навіть коли його ухвалять і Венеційська комісія надасть свої висновки, не виключено, що Раді доведеться його коригувати, аби він відповідав і Конституції, і міжнародній практиці.

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