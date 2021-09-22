Разумков действует в интересах олигархов, - Юрчишин о конфликте в Раде

Дмитрия Разумкова хотят отправить в отставку из-за того, что он обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить законопроект об олигархах. Некоторые нардепы считают, что он действует в интересах олигархов.

Такое мнение высказал нардеп от объединения "Справедливость" Ярослав Юрчишин. Он считает, что действия Разумкова – лишь на пользу олигархам.

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"Действует ли Разумков в интересах олигархов? Однозначно, да. Любому олигарху будет неприятно попасть в список олигархов", – сказал Юрчишин.

Также нардеп отметил, что Разумков не один создает препятствия для деолигархизации.

Проблема и форсирование со стороны "Слуги народа". Это не так "принять действенный механизм", как "показать, кто в доме хозяин",

– отметил Юрчишин.

"Слуги" настроены решительно

В то же время похоже на то, что вопрос с деолигархизацией уже решен. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже подсчитал голоса "за".

Я вам сказал, что 234 – 236 голосов (будет – 24 канал). В этом диапазоне,

– подчеркнул он.

Позиция "Слуги народа" является принципиальной – вопрос олигархов должны рассматривать на этой неделе.

Отлежаться, отсидеться, сбегать в Венецианскую комиссию. Там процесс может затянуться на месяцы. Я думаю, что у украинского народа нет столько времени, чтобы не проводить такую важную реформу, которая давно назрела", – заверил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Правда, рассмотрение может затянуться, ведь в законопроект подали более 1300 поправок.

Даже когда его примут и Венецианская комиссия предоставит свои выводы, не исключено, что Раде придется его корректировать, чтобы он отвечал и Конституции и международной практике.

Законопроект об олигархах: главное