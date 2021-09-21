Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі сказав депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін. Він зазначив, що попри належність Разумкова до конкретної політсили, той намагається захищати інтереси парламенту у базових питаннях.

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"Це людина, яка намагається дотримуватися регламенту настільки, наскільки це можливо на його посаді з огляду на всі обставини. І це людина, з якою будь-якій фракції Верховної Ради не те щоб комфортно, але достатньо конструктивно працювати", – розповів Рахманін.

Як працює Разумков

За словами депутата, Разумков виступає певним балансом, який дозволяє Верховній Раді виходити зі складних конфліктних історій. Він розповів, що коли був головою фракції, то часто був на різних нарадах голови парламенту.

Пам'ятаю велику кількість конфліктних складних ситуацій, коли позиції представників різних фракцій були непримиренними. Знаходити компроміси – це дуже складна річ. Разумкову це здебільшого вдавалося,

– зазначив Рахманін.

Нардеп наголосив, що парламент при всіх суперечностях, які є і будуть, був все одно працездатним та дієвим. Однак ніхто не знає, як працюватимуть за нового спікера.

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