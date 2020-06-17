Как изменились цены на аренду жилья: инфографика
Аренда однокомнатной квартиры по областям Украины в мае подешевела на 0,9% по сравнению с февралем. Соответственно, аренда однокомнатной квартиры стоит до 3777 гривен.
По данным Государственной службы статистики, больше всего аренда подешевела в Одесской области – на 7%, то есть до 4979 гривен.
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В некоторых областях Украины жилье наоборот подорожало. Например, в Волынской области аренда выросла на 4,8%, до 2932 гривен.
Стоимость аренды в городах:
- в Киеве – 7309 гривен в мае, а в апреле стоимость жилья была – 7450 гривен;
- в Одессе – 4919 гривен в мае, а в апреле – 5354 гривны;
- во Львовской области – 4738 гривен в мае, в апреле – 4706;
- в Харьковской области – 4518 гривен;
- в Закарпатской области – 3895 гривен.
Самые дешевые квартиры:
- в Ивано-Франковской области – 2366 гривен в мае;
- в Сумской области – 2149 гривен;
- в Луганской области – 2069 гривен.
Как изменились цены на аренду однокомнатной квартиры / Инфографика 24 канала