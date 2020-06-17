Аренда однокомнатной квартиры по областям Украины в мае подешевела на 0,9% по сравнению с февралем. Соответственно, аренда однокомнатной квартиры стоит до 3777 гривен.

По данным Государственной службы статистики, больше всего аренда подешевела в Одесской области – на 7%, то есть до 4979 гривен.

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В некоторых областях Украины жилье наоборот подорожало. Например, в Волынской области аренда выросла на 4,8%, до 2932 гривен.

Стоимость аренды в городах:

в Киеве – 7309 гривен в мае, а в апреле стоимость жилья была – 7450 гривен;

в Одессе – 4919 гривен в мае, а в апреле – 5354 гривны;

во Львовской области – 4738 гривен в мае, в апреле – 4706;

в Харьковской области – 4518 гривен;

в Закарпатской области – 3895 гривен.

Самые дешевые квартиры:

в Ивано-Франковской области – 2366 гривен в мае;

в Сумской области – 2149 гривен;

в Луганской области – 2069 гривен.