Квартира для УБД: про які деталі оформлення документів варто знати

У 2026 році учасники бойових дій в Україні мають право стати на квартирний облік, якщо їхні житлові умови не відповідають встановленим нормам. Статус УБД дає можливість безплатно отримати житло від держави або грошову компенсацію.

Хто може стати на квартирний облік?

Стати на квартирний облік можуть ветерани та їхні родини, які офіційно визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, зазначають у Міністерстві у справах ветеранів.

Подати заяву можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

внутрішньо переміщені особи.

Враховується не лише відсутність власної квартири, а й недостатня площа або непридатні умови проживання. Підставою для взяття на облік може бути проживання у гуртожитку, тіснота у квартирі, коли на людину припадає менше норми площі, або спільне проживання кількох сімей в одному приміщенні.

Куди УБД може подати заяву?

Заяву на квартирний облік подають за місцем проживання. Документи приймають у центрі надання адміністративних послуг або у виконавчому комітеті місцевої ради. У великих містах цими питаннями також займаються районні адміністрації.

Після реєстрації звернення орган місцевої влади розглядає пакет документів та ухвалює рішення про взяття на облік або відмову. Про результат повідомляють офіційно.

Важливо! Без перебування на квартирному обліку отримати житло чи компенсацію неможливо. Рішення про взяття на квартирний облік ухвалюють протягом 30 календарних днів з дати подання заяви.

Які документи потрібні для квартирного обліку для УБД?

Для постановки на квартирний облік ветерану потрібно підтвердити свій статус і склад сім'ї, а також надати дані про житлові умови.

Зазвичай подають:

заяву від заявника та повнолітніх членів сім'ї;

копію посвідчення учасника бойових дій або документа про інвалідність;

довідки про реєстрацію місця проживання всіх членів сім'ї;

документи про склад сім'ї;

довідку про перебування або не перебування на квартирному обліку за місцем роботи;

довідку ВПО (за наявності такого статусу)

Іноді додатково просять документи про площу житла або його технічний стан.

Яке житло може отримати УБД?

Після взяття на квартирний облік учасник бойових дій може отримати квартиру з державного чи комунального житлового фонду. Черга на житло формується окремо для різних категорій, зокрема для тих, хто має право на першочергове або позачергове забезпечення.

Крім надання квартири, передбачена грошова компенсація на придбання житла. Грошову компенсацію можуть отримати:

особи з інвалідністю I та II групи внаслідок війни;

сім'ї загиблих Захисників, якщо житлова площа у власності менше встановленої норми на одну особу.

До слова, на відміну від житлового ваучера, де сума фіксована, суму виплати визначають з урахуванням вартості житла у конкретному регіоні. Якщо заяву про надання житла чи компенсації відхилили, варто ретельно перевірити документи. Підставами для відмови можуть неправильні відомості або неофіційне працевлаштування, зазначають у Дії.

Хто може отримати житловий ваучер?