Одна літера має значення: чому можуть відмовити у реєстрації квартири

В Україні можуть відмовити в реєстрації житла через різне написання імені в офіційних документах. Якщо дані у паспорті не повністю збігаються з інформацією у документах навіть через одну літеру, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно не дозволяє завершити реєстраційну дію.

Чому різне написання імені може зупинити реєстрацію квартири?

Державний реєстратор у ЦНАП може відмовити у внесенні запису про право власності, якщо ім'я власника в паспорті не збігається з іменем, зазначеним у свідоцтві про право власності, повідомляє "Судово-юридична газета".

Показовою є судова справа, у якій жінка не змогла зареєструвати свою частку квартири саме через різне написання імені у паспорті та документі про право власності.

Усі інші персональні дані повністю збігалися, однак цього виявилося недостатньо для проведення реєстрації, і державний реєстратор ухвалив рішення про відмову.

У Міністерстві юстиції України пояснюють, що помилки в документах є однією з найпоширеніших підстав для відмови у державній реєстрації прав. Йдеться як про неточності у написанні імені чи прізвища, так і про подання неповного пакета документів, що унеможливлює ідентифікацію особи в межах реєстраційної процедури.

Як суд розв'язує проблему з іменем у документах?

Якщо усунути розбіжності в адміністративному порядку неможливо, власник має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту справжності документа про право власності.

У згаданій справі суд задовольнив заяву, встановивши, що документ з іншим написанням імені належить саме заявниці, а розбіжність виникла через особливості транслітерації.

Важливо! Після позитивного рішення суду особа може повторно звернутися до державного реєстратора та завершити реєстрацію права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Які документи потрібні для встановлення факту належності документа?

У судовому процесі, який не передбачає спору між сторонами, зазвичай необхідно подати:

документ про право власності, у якому ім'я зазначене в іншому варіанті;

паспортні дані та ідентифікаційний код заявника;

додаткові документи, зокрема архівні довідки, які підтверджують, що різні документи належать одній і тій самій особі.

