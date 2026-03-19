90% живуть у власному житлі: що найбільше дивує українців в Угорщині

Житло в Угорщині помітно відрізняється від українського: квартири тут часто значно просторіші, а більшість людей живе у власному, а не орендованому житлі. Водночас інше планування квартири може здивувати українців.

Які типи житла переважають і як вони сплановані?

В Угорщині житловий фонд поділяється на три основні типи: історичні будинки, панельні квартири та сучасні комплекси, пише УНІАН.

Найстаріші будинки зведені наприкінці 19 – на початку 20 століття. Це багатоповерхові споруди з внутрішніми дворами, відкритими галереями та високими стелями. Квартири тут часто мають площу понад 100 квадратних метрів, але планування може бути незручним: прохідні кімнати, вузькі кухні, вікна у двір, через що інколи бракує світла.

Панельні будинки знайомі українцям за структурою. Це житло площею приблизно 45 – 65 квадратних метрів із чітким зонуванням та окремими кухнями. Такі квартири функціональні, але можливості перепланування обмежені.

Сучасні житлові комплекси, побудовані після 2000 року, пропонують інший рівень комфорту. У них передбачені підземні паркінги, великі вікна, тераси та зелені внутрішні двори. Будинки мають кращу теплоізоляцію та сучасні системи опалення, що впливає на витрати на комунальні послуги.

Скільки коштує житло і як живуть угорці?

Понад 90% мешканців Угорщини мають власне житло, тому оренда менш поширена, ніж в Україні, повідомляє Eurostat. Квартири сприймають як базу для довготривалого проживання, а не короткострокове рішення.

Середня забезпеченість житлом становить близько 30 квадратних метрів на людину. Сім'ї зазвичай мешкають у квартирах або будинках площею 85 – 115 квадратних метрів, тоді як молодь частіше обирає компактні варіанти з меншою площею.

У Будапешті ціни залежать від типу житла та району:

У старому фонді квадратний метр коштує приблизно 1 900 – 2 600 євро, у новобудовах – від 3 000 до 5 000 євро.

Невеликі квартири площею 30 – 50 квадратів у сучасних будинках можуть коштувати від 120 тисяч євро, тоді як більші варіанти для сімей сягають 250 – 420 тисяч євро.

Панельне житло дешевше – приблизно 80 – 150 тисяч євро за квартиру.

Іпотека зазвичай доступна під 5 – 7% річних із початковим внеском близько 20%. Комунальні витрати частково регулюються державою, але можуть суттєво відрізнятися залежно від типу будинку та системи опалення.

