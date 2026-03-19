Какие типы жилья преобладают и как они спланированы?

В Венгрии жилой фонд делится на три основных типа: исторические дома, панельные квартиры и современные комплексы, пишет УНИАН.

Самые старые дома возведены в конце 19 – начале 20 века. Это многоэтажные сооружения с внутренними дворами, открытыми галереями и высокими потолками. Квартиры здесь часто имеют площадь более 100 квадратных метров, но планировка может быть неудобной: проходные комнаты, узкие кухни, окна во двор, из-за чего иногда не хватает света.

Панельные дома знакомые украинцам по структуре. Это жилье площадью примерно 45 – 65 квадратных метров с четким зонированием и отдельными кухнями. Такие квартиры функциональные, но возможности перепланировки ограничены.

Современные жилые комплексы, построенные после 2000 года, предлагают другой уровень комфорта. В них предусмотрены подземные паркинги, большие окна, террасы и зеленые внутренние дворы. Дома имеют лучшую теплоизоляцию и современные системы отопления, что влияет на расходы на коммунальные услуги.

Сколько стоит жилье и как живут венгры?

Более 90% жителей Венгрии имеют собственное жилье, поэтому аренда менее распространена, чем в Украине, сообщает Eurostat. Квартиры воспринимают как базу для длительного проживания, а не краткосрочное решение.

Средняя обеспеченность жильем составляет около 30 квадратных метров на человека. Семьи обычно живут в квартирах или домах площадью 85 – 115 квадратных метров, тогда как молодежь чаще выбирает компактные варианты с меньшей площадью.

В Будапеште цены зависят от типа жилья и района:

В старом фонде квадратный метр стоит примерно 1 900 – 2 600 евро, в новостройках – от 3 000 до 5 000 евро.

Небольшие квартиры площадью 30 – 50 квадратов в современных домах могут стоить от 120 тысяч евро, тогда как большие варианты для семей достигают 250 – 420 тысяч евро.

Панельное жилье дешевле – примерно 80 – 150 тысяч евро за квартиру.

Ипотека обычно доступна под 5 – 7% годовых с первоначальным взносом около 20%. Коммунальные расходы частично регулируются государством, но могут существенно отличаться в зависимости от типа дома и системы отопления.

