Які типи житла переважають і як вони сплановані?
В Угорщині житловий фонд поділяється на три основні типи: історичні будинки, панельні квартири та сучасні комплекси, пише УНІАН.
Найстаріші будинки зведені наприкінці 19 – на початку 20 століття. Це багатоповерхові споруди з внутрішніми дворами, відкритими галереями та високими стелями. Квартири тут часто мають площу понад 100 квадратних метрів, але планування може бути незручним: прохідні кімнати, вузькі кухні, вікна у двір, через що інколи бракує світла.
Панельні будинки знайомі українцям за структурою. Це житло площею приблизно 45 – 65 квадратних метрів із чітким зонуванням та окремими кухнями. Такі квартири функціональні, але можливості перепланування обмежені.
Сучасні житлові комплекси, побудовані після 2000 року, пропонують інший рівень комфорту. У них передбачені підземні паркінги, великі вікна, тераси та зелені внутрішні двори. Будинки мають кращу теплоізоляцію та сучасні системи опалення, що впливає на витрати на комунальні послуги.
Скільки коштує житло і як живуть угорці?
Понад 90% мешканців Угорщини мають власне житло, тому оренда менш поширена, ніж в Україні, повідомляє Eurostat. Квартири сприймають як базу для довготривалого проживання, а не короткострокове рішення.
Середня забезпеченість житлом становить близько 30 квадратних метрів на людину. Сім'ї зазвичай мешкають у квартирах або будинках площею 85 – 115 квадратних метрів, тоді як молодь частіше обирає компактні варіанти з меншою площею.
У Будапешті ціни залежать від типу житла та району:
- У старому фонді квадратний метр коштує приблизно 1 900 – 2 600 євро, у новобудовах – від 3 000 до 5 000 євро.
- Невеликі квартири площею 30 – 50 квадратів у сучасних будинках можуть коштувати від 120 тисяч євро, тоді як більші варіанти для сімей сягають 250 – 420 тисяч євро.
- Панельне житло дешевше – приблизно 80 – 150 тисяч євро за квартиру.
Іпотека зазвичай доступна під 5 – 7% річних із початковим внеском близько 20%. Комунальні витрати частково регулюються державою, але можуть суттєво відрізнятися залежно від типу будинку та системи опалення.
Що дивує українців у Чехії?
В Чехії старі багатоквартирні будинки часто виглядають доглянутими завдяки системному підходу до їх ревіталізації, що включає утеплення фасадів, заміну вікон та ремонт під'їздів.
Під час оренди або купівлі житла в Чехії важливу роль відіграє енергоефективність будівлі, яка впливає на витрати на опалення, відображені в енергетичному сертифікаті.