Ціни у 3 рази нижчі від ринкових: в одному з міст Польщі пропонують дешеву оренду житла

У польському Коніні запускають програму будівництва доступного житла, покликану привабити у місто людей. Орендна плата буде значно нижчою, ніж середня в регіоні, а прийом заявок планують відкрити в середині квітня.

Чому місто робить дешеву оренду житла?

Місто вже тривалий час намагається подолати проблему відтоку населення. Про це пише WP Finanse.

Читайте також Замість проходу – житло: як виглядає один з найвужчих будинків Польщі

Програма будівництва доступного житла в місті Колін покликана привабити туди молоде населення. Проєкт реалізує Муніципальна асоціація соціального житла. Він передбачає зведення 30 муніципальних квартир.

Радник від партії "Нові ліві" Пйотр Чернеєвський пояснив деталі нових правил оренди. Програма орієнтована на конкретну соціальну групу. Найбільше шансів отримати квартиру матимуть випускники та студенти останніх курсів, які подають податкові декларації в Коніні та не старші за 30 років.

Жодна інша група не матиме такого привілею, як молодь,

– зазначив радник.

Вартість оренди становитиме 15 злотих за квадратний метр. Таким чином, квартира площею 40 квадратних метрів обійдеться приблизно у 600 злотих (приблизно 7,1 тисячі гривень) на місяць без урахування комунальних платежів.

Скільки коштує оренда в місті Конін?

Відповідно до даних порталу Numbeo станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатної квартири в центрі Коніна коштує в середньому 1 950 злотих (приблизно 23 тисячі гривень) у місяць. За трикімнатну доведеться віддати 2 550 злотих (приблизно 30 тисяч гривень).

Тобто пропозиція бюджетної оренди у рази дешевша від середньостатистичної.

Як і чому Конін втрачає населення?

Попри статус одного з міст, що розвиваються, Конін останніми роками стикається зі скороченням населення – приблизно на тисячу людей щороку. Однією з причин експерти називають закриття шахт і електростанцій на бурому вугіллі компанії ZE PAK.

У період найбільшого розвитку підприємства там працювало близько 10 тисяч людей, тоді як зараз – приблизно чверть від цієї кількості.

Архітектор і президент Товариства благоустрою міста Конін Філіп Валков'як зазначив, що адміністративна реформа ліквідувала систему 49 воєводств. У цей час з таких міст зникли офіси та регіональні підрозділи державних установ, які забезпечували зайнятість у сфері адміністрації та офісної роботи.

Які ціни на оренду квартир у Польщі та що треба знати про платежі?

У 2026 році оренда житла в Польщі залишається дорогою, особливо у великих містах. Наприклад, у Варшаві однокімнатна квартира коштує приблизно 3 350 – 4 400 злотих (170 – 222 тисячі гривень) на місяць, а трикімнатна – близько 7 тисяч злотих (приблизно 350 тисяч гривень).

Окрім орендної плати, мешканці повинні оплачувати адміністративний внесок за утримання будинку. У великих містах він може становити від 500 до 1 000 злотих (6 – 12 тисяч гривень) щомісяця. Додатково сплачуються комунальні послуги за лічильниками – електроенергія, вода, газ і опалення, що може додати ще близько 1 000 злотих до витрат. У деяких випадках орендарі також окремо платять за інтернет, телебачення, охорону будинку або користування паркінгом.