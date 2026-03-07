Почему город делает дешевую аренду жилья?

Город уже длительное время пытается преодолеть проблему оттока населения. Об этом пишет WP Finanse.

Читайте также Вместо прохода – жилье: как выглядит один из самых узких домов Польши

Программа строительства доступного жилья в городе Колин призвана привлечь туда молодое население. Проект реализует Муниципальная ассоциация социального жилья. Он предусматривает возведение 30 муниципальных квартир.

Советник от партии "Новые левые" Петр Чернеевский объяснил детали новых правил аренды. Программа ориентирована на конкретную социальную группу. Больше всего шансов получить квартиру будут иметь выпускники и студенты последних курсов, которые подают налоговые декларации в Конине и не старше 30 лет.

Ни одна другая группа не будет иметь такой привилегии, как молодежь,

– отметил советник.

Стоимость аренды составит 15 злотых за квадратный метр. Таким образом, квартира площадью 40 квадратных метров обойдется примерно в 600 злотых (примерно 7,1 тысячи гривен) в месяц без учета коммунальных платежей.

Сколько стоит аренда в городе Конин?

Согласно данным портала Numbeo по состоянию на начало марта 2026 года аренда однокомнатной квартиры в центре Конина стоит в среднем 1 950 злотых (примерно 23 тысячи гривен) в месяц. За трехкомнатную придется отдать 2 550 злотых (примерно 30 тысяч гривен).

То есть предложение бюджетной аренды в разы дешевле среднестатистической.

Как и почему Конин теряет население?

Несмотря на статус одного из городов, развивающихся, Конин в последние годы сталкивается с сокращением населения – примерно на тысячу человек ежегодно. Одной из причин эксперты называют закрытие шахт и электростанций на буром угле компании ZE PAK.

В период наибольшего развития предприятия там работало около 10 тысяч человек, тогда как сейчас – примерно четверть от этого количества.

Архитектор и президент Общества благоустройства города Конин Филипп Валковьяк отметил, что административная реформа ликвидировала систему 49 воеводств. В это время из таких городов исчезли офисы и региональные подразделения государственных учреждений, которые обеспечивали занятость в сфере администрации и офисной работы.

Какие цены на аренду квартир в Польше и что надо знать о платежах?

В 2026 году аренда жилья в Польше остается дорогой, особенно в крупных городах. Например, в Варшаве однокомнатная квартира стоит примерно 3 350 – 4 400 злотых (170 – 222 тысячи гривен) в месяц, а трехкомнатная – около 7 тысяч злотых (примерно 350 тысяч гривен).

Кроме арендной платы, жильцы должны оплачивать административный взнос за содержание дома. В крупных городах он может составлять от 500 до 1 000 злотых (6 – 12 тысяч гривен) ежемесячно. Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги по счетчикам – электроэнергия, вода, газ и отопление, что может добавить еще около 1 000 злотых к расходам. В некоторых случаях арендаторы также отдельно платят за интернет, телевидение, охрану дома или пользование паркингом.