У центрі міста продають будинок за 4 500 доларів: у чому підступ

У центрі Полтави виставили на продаж надзвичайно дешевий будинок – його вартість становить лише 4 500 доларів. Однак за привабливою ціною ховається чимало нюансів, які можуть стати вирішальними для покупця.

Що це за будинок і де він розташований?

Оголошення з'явилося на порталі OLX. Йдеться про невеликий одноповерховий будинок площею всього 22,9 квадратного метра.

Читайте також Бюджетна пропозиція: який вигляд має кімната, яку продають за 100 тисяч гривень

У житлі є дві кімнати, але стан житла далекий від комфортного. Фактично об'єкт пропонують під знос або капітальну перебудову.

Будинок розташований на вулиці Мстислава Патріарха, у межах міста. Попри скромні параметри, локація є одним із головних плюсів. Це дуже близько до центру, поруч є ринок, школа, лікарня, супермаркети, парк і зупинки транспорту.

Чому ціна така низька?

Низька вартість пояснюється станом і умовами:

у будинку немає повноцінних зручностей;

санвузол розташований на вулиці;

вода з колонки поруч;

газ і світло підведені, але відключені через борги;

двір – спільний із сусідами.

Крім того, будинок має шиферний дах і потребує фактично повного оновлення або знесення.

Що це означає для покупця на практиці?

Попри низьку ціну, покупець фактично отримує не готове житло, а проблемний актив.

Зокрема:

витрати на знесення та нове будівництво можуть сягати чималої суми;

підключення комунікацій доведеться відновлювати окремо;

об'єкт складно використовувати для проживання без значних вкладень.

Таким чином, реальна вартість такого "дешевого" будинку може зрости у кілька разів після початку робіт.

Такий вигляд має будинок / Фото OLX

Чи можна побудувати там новий будинок?

Попри всі мінуси, об'єкт має потенціал. Власник зазначає, що на ділянці можна звести новий будинок, навіть двоповерховий.

Втім, є важливе обмеження: землю неможливо приватизувати, оскільки немає окремого заїзду для кожної ділянки. Двір поділений між сусідами, а доступ – спільний.

Цей будинок – приклад того, як нерухомість у центрі міста може коштувати дуже дешево, але вимагати значних вкладень і компромісів. Фактично покупець отримує не готове житло, а можливість для перебудови – із нюансами, які варто ретельно зважити перед купівлею.

Які ризики через неприватизовану землю?

Цей нюанс є одним із головних факторів низької ціни. Він створює одразу кілька ризиків:

земля може залишатися у комунальній власності;

виникають труднощі з оформленням права власності;

складніше отримати дозвіл на нове будівництво;

можливі конфлікти із сусідами через спільний двір і доступ.

Рієлтори зазначають, що саме юридичні обмеження, а не лише стан будинку, часто є головною причиною таких низьких цін.

Як це виглядає на тлі цін на житло в Полтаві?

На тлі ринку така ціна виглядає аномально низькою. За даними ЛУН, станом на квітень 2026 року вартість житла у Полтаві зростає.

На вторинному ринку:

однокімнатні квартири – у середньому 40 тисяч доларів (+13% за рік);

двокімнатні – 55 тисяч доларів (+10%);

трикімнатні – 64 тисячі доларів (+8%).

За останні пів року однокімнатні квартири подорожчали на 10%, а двокімнатні – на 6%.

У новобудовах ситуація також показує зростання:

комфорт-клас – 38 тисяч гривень за квадратний метр (+6% за пів року);

економклас – 38 тисяч гривень за квадрат (+33% за рік);

бізнес-клас – 39 тисяч гривень за квадрат (тут ціни трохи знизилися).

Тобто навіть найпростіші квартири коштують у десятки разів дорожче за цей будинок.

Скільки коштує житло в Україні?

У квітні 2026 року ціни на однокімнатні квартири в Україні суттєво різняться залежно від регіону і продовжують зростати.

Найдорожче житло зафіксоване у Києві, зокрема на Печерську – близько 180 тисяч доларів, тоді як у дешевших районах столиці – від 48 тисяч. Поза столицею найвищі ціни зосереджені на заході України – у Закарпатській та Львівській областях (до 75 тисяч доларів).

Найдешевші однокімнатні квартири пропонують у прифронтових регіонах, зокрема в Запорізькій області – від приблизно 15,5 тисячі доларів.

