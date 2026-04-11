Что это за дом и где он расположен?
Объявление появилось на портале OLX. Речь идет о небольшом одноэтажном доме площадью всего 22,9 квадратных метра.
В жилье есть две комнаты, но состояние жилья далеко от комфортного. Фактически объект предлагают под снос или капитальную перестройку.
Дом расположен на улице Мстислава Патриарха, в черте города. Несмотря на скромные параметры, локация является одним из главных плюсов. Это очень близко к центру, рядом есть рынок, школа, больница, супермаркеты, парк и остановки транспорта.
Почему цена такая низкая?
Низкая стоимость объясняется состоянием и условиями:
- в доме нет полноценных удобств;
- санузел расположен на улице;
- вода из колонки рядом;
- газ и свет подведены, но отключены из-за долгов;
- двор – общий с соседями.
Кроме того, дом имеет шиферную крышу и требует фактически полного обновления или сноса.
Что это означает для покупателя на практике?
Несмотря на низкую цену, покупатель фактически получает не готовое жилье, а проблемный актив.
В частности:
- расходы на снос и новое строительство могут достигать немалой суммы;
- подключение коммуникаций придется восстанавливать отдельно;
- объект сложно использовать для проживания без значительных вложений.
Таким образом, реальная стоимость такого "дешевого" дома может вырасти в несколько раз после начала работ.
Такой вид имеет дом / Фото OLX
Можно ли построить там новый дом?
Несмотря на все минусы, объект имеет потенциал. Владелец отмечает, что на участке можно построить новый дом, даже двухэтажный.
Впрочем, есть важное ограничение: землю невозможно приватизировать, поскольку нет отдельного заезда для каждого участка. Двор поделен между соседями, а доступ – общий.
Этот дом – пример того, как недвижимость в центре города может стоить очень дешево, но требовать значительных вложений и компромиссов. Фактически покупатель получает не готовое жилье, а возможность для перестройки – с нюансами, которые стоит тщательно взвесить перед покупкой.
Какие риски из-за неприватизированной земли?
Этот нюанс является одним из главных факторов низкой цены. Он создает сразу несколько рисков:
- земля может оставаться в коммунальной собственности;
- возникают трудности с оформлением права собственности;
- сложнее получить разрешение на новое строительство;
- возможны конфликты с соседями из-за общего двора и доступа.
Риэлторы отмечают, что именно юридические ограничения, а не только состояние дома, часто является главной причиной таких низких цен.
Как это выглядит на фоне цен на жилье в Полтаве?
На фоне рынка такая цена выглядит аномально низкой. По данным ЛУН, по состоянию на апрель 2026 года стоимость жилья в Полтаве растет.
На вторичном рынке:
- однокомнатные квартиры – в среднем 40 тысяч долларов (+13% за год);
- двухкомнатные – 55 тысяч долларов (+10%);
- трехкомнатные – 64 тысячи долларов (+8%).
За последние полгода однокомнатные квартиры подорожали на 10%, а двухкомнатные – на 6%.
В новостройках ситуация также показывает рост:
- комфорт-класс – 38 тысяч гривен за квадратный метр (+6% за полгода);
- эконом-класс – 38 тысяч гривен за квадрат (+33% за год);
- бизнес-класс – 39 тысяч гривен за квадрат (здесь цены немного снизились).
То есть даже самые простые квартиры стоят в десятки раз дороже этого дома.
Сколько стоит жилье в Украине?
В апреле 2026 года цены на однокомнатные квартиры в Украине существенно различаются в зависимости от региона и продолжают расти.
Самое дорогое жилье зафиксировано в Киеве, в частности на Печерске – около 180 тысяч долларов, тогда как в более дешевых районах столицы – от 48 тысяч. Вне столицы самые высокие цены сосредоточены на западе Украины – в Закарпатской и Львовской областях (до 75 тысяч долларов).
Самые дешевые однокомнатные квартиры предлагают в прифронтовых регионах, в частности в Запорожской области – от примерно 15,5 тысяч долларов.