Что это за дом и где он расположен?

Объявление появилось на портале OLX. Речь идет о небольшом одноэтажном доме площадью всего 22,9 квадратных метра.

В жилье есть две комнаты, но состояние жилья далеко от комфортного. Фактически объект предлагают под снос или капитальную перестройку.

Дом расположен на улице Мстислава Патриарха, в черте города. Несмотря на скромные параметры, локация является одним из главных плюсов. Это очень близко к центру, рядом есть рынок, школа, больница, супермаркеты, парк и остановки транспорта.

Почему цена такая низкая?

Низкая стоимость объясняется состоянием и условиями:

в доме нет полноценных удобств;

санузел расположен на улице;

вода из колонки рядом;

газ и свет подведены, но отключены из-за долгов;

двор – общий с соседями.

Кроме того, дом имеет шиферную крышу и требует фактически полного обновления или сноса.

Что это означает для покупателя на практике?

Несмотря на низкую цену, покупатель фактически получает не готовое жилье, а проблемный актив.

В частности:

расходы на снос и новое строительство могут достигать немалой суммы;

подключение коммуникаций придется восстанавливать отдельно;

объект сложно использовать для проживания без значительных вложений.

Таким образом, реальная стоимость такого "дешевого" дома может вырасти в несколько раз после начала работ.

Такой вид имеет дом / Фото OLX

Можно ли построить там новый дом?

Несмотря на все минусы, объект имеет потенциал. Владелец отмечает, что на участке можно построить новый дом, даже двухэтажный.

Впрочем, есть важное ограничение: землю невозможно приватизировать, поскольку нет отдельного заезда для каждого участка. Двор поделен между соседями, а доступ – общий.

Этот дом – пример того, как недвижимость в центре города может стоить очень дешево, но требовать значительных вложений и компромиссов. Фактически покупатель получает не готовое жилье, а возможность для перестройки – с нюансами, которые стоит тщательно взвесить перед покупкой.

Какие риски из-за неприватизированной земли?

Этот нюанс является одним из главных факторов низкой цены. Он создает сразу несколько рисков:

земля может оставаться в коммунальной собственности;

возникают трудности с оформлением права собственности;

сложнее получить разрешение на новое строительство;

возможны конфликты с соседями из-за общего двора и доступа.

Риэлторы отмечают, что именно юридические ограничения, а не только состояние дома, часто является главной причиной таких низких цен.

Как это выглядит на фоне цен на жилье в Полтаве?

На фоне рынка такая цена выглядит аномально низкой. По данным ЛУН, по состоянию на апрель 2026 года стоимость жилья в Полтаве растет.

На вторичном рынке:

однокомнатные квартиры – в среднем 40 тысяч долларов (+13% за год);

двухкомнатные – 55 тысяч долларов (+10%);

трехкомнатные – 64 тысячи долларов (+8%).

За последние полгода однокомнатные квартиры подорожали на 10%, а двухкомнатные – на 6%.

В новостройках ситуация также показывает рост:

комфорт-класс – 38 тысяч гривен за квадратный метр (+6% за полгода);

эконом-класс – 38 тысяч гривен за квадрат (+33% за год);

бизнес-класс – 39 тысяч гривен за квадрат (здесь цены немного снизились).

То есть даже самые простые квартиры стоят в десятки раз дороже этого дома.

Сколько стоит жилье в Украине?

В апреле 2026 года цены на однокомнатные квартиры в Украине существенно различаются в зависимости от региона и продолжают расти.

Самое дорогое жилье зафиксировано в Киеве, в частности на Печерске – около 180 тысяч долларов, тогда как в более дешевых районах столицы – от 48 тысяч. Вне столицы самые высокие цены сосредоточены на западе Украины – в Закарпатской и Львовской областях (до 75 тысяч долларов).

Самые дешевые однокомнатные квартиры предлагают в прифронтовых регионах, в частности в Запорожской области – от примерно 15,5 тысяч долларов.

